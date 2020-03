Planujesz zwiedzić Nowy Jork? Obowiązkowo zobacz Hudson Yards Edge

Fajnie jest zobaczyć wszystko z góry. Szczególnie tak ogromne miasta jak Nowy Jork. Dlatego też, jeśli wybierasz się do NYC obowiązkowo udaj się na najciekawszy taras widokowy Hudson Yards Edge. Wystarczy, że zobaczysz zdjęcia z tego miejsca i jestem pewny, że będzie to najważniejszy punkt Twojej wycieczki do Nowego Jorku.

Hudson Yards Edge to jeden z najciekawszych tarasów widokowych w NYC

Ulokowany na wysokości 335 metrów taras jest najwyżej położonym punktem tego typu na zachodniej półkuli. Widoki mówią same za siebie. Oczywiście na chwilę obecną miejsce to jest zamknięte, aczkolwiek miejmy nadzieję, że pandemia związana z COVID-19 minie szybko. Nie ukrywam, że Hudson Yards Edge będzie jednym z priorytetowych punktów mojej wycieczki do Nowego Jorku. Po zdjęciach jakie zobaczyliście domyślam się, że Wy również będziecie chcieli odwiedzić to miejsce. Wydaje mi się, że za jakiś czas taras, który ulokowany jest na setnym piętrze Hudson Yards będzie bardzo obleganym miejscem. To dlatego, że znajduje się na Manhattanie, w okolicy tunelu Lincolna. Deweloper miał rozmach tworząc ten projekt. Warto zauważyć, że Hudson Yards jest jedną z największych prywatnych inwestycji w historii USA.

Nie tylko wysokość robi wrażenie. Design tarasu również zasługuje na uwagę

Nie jestem pewny, czy osoby z lękiem wysokości powinny odwiedzać Hudson Yards Edge. Mam na myśli głównie szklane ściany oraz część podłogi. Dzięki nim oczywiście będziemy mogli podziwiać całą panoramę miasta. Ba, balustrada jest lekko pochylona. Dzięki temu kąty widzenia są delikatnie większe. Nie ma co, projektanci zasługują na pochwałę.

Zastanawiałem się przy okazji ile może kosztować odwiedzenie tego najwyższego tarasu w Nowym Jorku. Cena wcale nie jest jakaś bardzo wysoka, bowiem startuje od 31 dolarów za dzieci w wieku 6 – 12 lat. Osoby w wieku 13 – 61 lat muszą zapłacić 36 dolarów. Seniorzy, a więc osoby powyżej 62 roku życia by zobaczyć Nowy Jork z Hudson Yards Edge muszą przygotować 34 dolary. Mówimy o wersji podstawowej, gdzie należy wybrać dokładną godzinę wejścia na taras. W cenie otrzymujemy fotkę w wersji cyfrowej. Jeśli jednak wydamy o dwadzieścia dolarów więcej (w każdym przypadku) możemy liczyć na elastyczny przyjazd w wybrany przez nas dzień. Bilety dostępne są na tej stronie.