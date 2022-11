Po spotkaniu z Meksykiem, który reprezentacja Polski bezbramkowo zremisowała, pojawiły się informacje o kłopotach zdrowotnych Krystiana Bielika oraz Bartosza Bereszyńskiego. Jak wyglądają Polacy przed meczem z Arabią? Czesław Michniewicz skomentował temat.

Polacy przed meczem z Arabią – czy wszyscy są zdolni do gry?

Po remisowym spotkaniu w meczu otwarcia z Meksykiem dwóch reprezentantów Polski skarżyło się na urazy – był to Krystian Bielik oraz Bartosz Bereszyński. Lewy obrońca spisał się bardzo dobrze podczas spotkania z reprezentacją z Ameryki Północnej. Bielik wszedł na murawę na początku drugiej połowy i pokazał się z pozytywnej strony. Z racji jego historii kontuzji każdy martwił się o jego zdrowie po pierwszych informacjach.

Polacy przed meczem z Arabią. Co ze zdrowiem? Trener komentuje! Fot. Łączy nas piłka @Twitter Polacy przed meczem z Arabią. Co ze zdrowiem? Trener komentuje! Fot. Łączy nas piłka @Twitter

Przeczytaj także: Kontuzje dwóch reprezentantów Polski. Nie zagrają z Arabią?

Polacy przed meczem z Arabią Saudyjską muszą więc przejść odpowiednią odnowę biologiczną, aby być w pełni gotowym do gry. Trener Czesław Michniewicz na dzisiejszej konferencji prasowej zdradził, jak czują się obaj piłkarze, którzy zgłaszali problemy. Okazuje się, że wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji w sobotnim meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ jest to spotkanie, które musimy wygrać, jeśli chcemy walczyć o wyjście z grupy.

🔴🎙️ #konferencjaLIVE

Czesław Michniewicz: Wszyscy piłkarze są do naszej dyspozycji w kontekście nadchodzącego meczu.#KierunekKatar — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 24, 2022

Źródło: Czesław Michniewicz/konferencja prasowa