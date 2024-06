W ramach pierwszego sprawdzianu przed Mistrzostwami Europy 2024, które rozpoczną się za tydzień, dziś Polska gra z Ukrainą. Jak w tym spotkaniu wypadną podopieczni Michała Probierza? Gdzie i o której oglądać ten mecz za darmo?

Pierwszy sprawdzian przed EURO 2024

14 czerwca ruszają Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się na stadionach w Niemczech. Reprezentacja Polski w grupie D zmierzy się z naprawdę silnymi przeciwnikami. W fazie grupowej będziemy musieli stawić czoła faworytom do wygrania całego turnieju – Francji, wiecznie groźnym Holendrom oraz będącym w formie Austriakom.

W grupie D Polska zagra z Francją, Holandią i Austrią. Fot. EA Sports FC 24 Czy Polacy awansują do fazy pucharowej na EURO 2024? Fot. UEFA

Dlatego też naszym pierwszym przeciwnikiem przed mistrzostwami będzie reprezentacja Ukrainy, która zawsze była dla naszej kadry niewygodnym przeciwnikiem. Spotkanie to będzie świetnym sprawdzianem dla zawodników, którzy będą chcieli pokazać selekcjonerowi, że to oni powinni pojechać z drużyną na nadchodzący turniej.

Polska gra z Ukrainą. Gdzie oglądać mecz?

Choć Michał Probierz nie odkrył jeszcze kart i nie wiemy, jaka “jedenastka” wybiegnie na boisko od pierwszej minuty, to różne źródła są pewne jednego – na bramce w tym meczu nie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Jego miejsce zastąpią Łukasz Skorupski oraz Marcin Bułka, którzy mają zagrać po 45. minut.

Polska gra z Ukrainą przed EURO 2024. Gdzie oglądać mecz?

Michał Probierz będzie miał co obserwować, ponieważ moment, w którym będzie musiał wysłać dokumenty do UEFA z nazwiskami zawodników zgłoszonych do gry w turnieju, zbliża się nieubłaganie. Piłkarze, którzy walczą o ostatnie miejsca, będą mieć mało okazji do udowodnienia, że należy im się ten wyjazd na EURO – za trzy dni Polacy rozegrają ostatni mecz przed turniejem, przeciwnikiem będzie Turcja.

Gdzie za darmo oglądać mecz? Transmisja spotkania Polska – Ukraina odbędzie się w publicznej telewizji TVP 1, TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Początek meczu o 20:35.

Źródło: opr. wł./UEFA, EA Sports FC 24, TVP