Nie zgadniesz, ile topowy polski streamer zarobił na krótkim dialogu o grze!

Zawód streamer, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o dużej popularności, wydaje się bardzo opłacalny. Jednym z najpopularniejszych streamerów w Polsce jest Nervarien. Twórca, który skupia się na grze League of Legends, zdradził, ile zarobił na rozmowie o tej właśnie grze. Kwota zaskakuje.

Czy topowy polski streamer zarabia dużo?

W społeczeństwie istnieje przeświadczenie, że popularni streamerzy zarabiają przysłowiowe kokosy. Oczywiście w wielu przypadkach jest to prawdą, ponieważ nie tylko dostają pieniądze z materiałów sponsorowanych, ale również mogą liczyć na wsparcie w postaci donate’ów od swoich widzów. Nervarien, jeden z największych polskich twórców dotyczących gry League of Legends zdradził, ile zarobił na krótkiej pogawędce odnośnie do najnowszej aktualizacji gry.

Nervarien to jeden z najpopularniejszych graczy League of Legends w naszym kraju. Twórca ten regularnie stremuje swoje poczynania z tej popularnej gry. W jednym z tweetów zdradził on, ile zarobił na omówieniu najnowszej aktualizacji do gry studia Riot. Dla niektórych może być to zaskoczenie.

Nie zgadniesz, ile topowy streamer zarobił na krótkim dialogu o grze! Źródło: YouTUbe @Nervarien

Ile Nervarien zarobił na 30-minutowym filmiku?

Polski twórca zdradził, w odpowiedzi do tweeta jednego z innych twórców, ile zarobił na relatywnie niedługim filmiku opisującym to, co znalazło się w najnowszej aktualizacji do gry League of Legends. Jego 30-minutowy filmik, który umieścił na swoim kanale na YouTube, w momencie pisania tego newsa, ma 42 tys. wyświetleń. Jak zdradził autor, materiał ten przyniósł mu zarobek w wysokości 98 dolarów.

Streamer zdradził, ile zarobił na 30-minutowym filmiku. Źródło: Twitter @lewuslol, @nervarieno

Materiał, w którym twórca opisuje zmiany, które przynosi najnowszy patch do gry, wygenerował ponad 430 złotych. Patrząc na to, że nie jest to materiał skomplikowany, a jedynie “pogaduchy”, to jest to naprawdę duża kwota!

