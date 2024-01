TomTom to firma zajmująca się m.in. technologią geolokalizacji przedstawiła wyniki pokazujące, w jakich miastach na świecie jeździ się najwolniej. Polskie miasta są zakorkowane i pokazuje to raport TomTom Traffic Index. W których z nich tracimy najwięcej czasu w korkach, a w których kosztuje nas to najwięcej?

Polskie miasta. Raport TomTom Traffic Index zdradza ciekawe dane

TomTom, marka, która znana jest głównie z produkcji systemów nawigacyjnych, przedstawiła 13. odsłonę raportu dotyczącego trendów drogowych w 387 miastach w 55 krajach w 2023 roku. W jakich polskich miastach jeździ się najwolniej? Według danych przygotowanych przez firmę sytuacja na polskich drogach nie uległa zmianie lub minimalnie się poprawiła względem 2022 roku. Gorzej wygląda to jednak w kontekście jazdy w ścisłych centrach tych miast.

Polskie miasta. Gdzie jeździmy najwolniej? Gdzie stoimy najdłużej w krokach? Fot. MenWorld

Dane raportu TomTom Traffic Index opierają się na ponad 600 milionach smartfonów i systemów nawigacyjnych. Firma, dla każdego miasta, w którym są one zbierane, oblicza średni czas podróży na kilometr na podstawie czasu potrzebnego na pokonanie milionów kilometrów przejechanych w 2023 roku. To pozwala na obliczenie ile czasu potrzeba średnio na przejechanie 10-kilometrowego odcinka. TomTom TrafficI ndex określa optymalny czas podróży (płynny ruch) i informuje, o ile wydłuża się on podczas poszczególnych pór dnia i dni tygodnia. W ten sposób miasta są porównywane, co tworzy ciekawy obraz. Jakie w tym wszystkim są pozycje polskich miast?

Łódź liderem w rankingu najwolniejszych polskich miast

Opierając się na danych TomTom Traffic Index, można zaobserwować, że to Łódź w 2023 roku była najwolniejszym polskim miastem. Pokonanie 10-kilometrowego odcinka w stolicy województwa łódzkiego zajmowało średnio 19 minut i 20 sekund (o 10 sekund szybciej niż rok temu). Jak pokazują dane, tylko na samym staniu w korkach łodzianie stracili w ciągu roku 74h i 34 minuty (w 2022 r. ponad 77 h).

O ile w Łodzi widać poprawę, to we Wrocławiu i w Krakowie na próżno szukać zmian na lepsze. We Wrocławiu średni czas na pokonanie odcinka mającego 10 kilometrów trzeba poświęcić 19 minut i 10 sekund, natomiast w Krakowie 17 minut i 40 sekund. W zestawieniu polskich miast zajmują one kolejno drugie i trzecie miejsce.

Ranking miast z Polski, w których pokonanie 10 km zajmuje najwięcej czasu(b/z – bez zmian).

Centra miast (promień 5km) 2023 vs 2022 Obszar metropolitalny 2023 vs 2022 Wrocław 24:40 +00:10 Łódź 19:20 -00:10 Łódź 22:10 -00:10 Wrocław 19:10 b/z Kraków 21:30 -00:10 Kraków 17:40 b/z Szczecin 20:20 +00:10 Szczecin 15:00 -00:10 Warszawa 20:20 +00:20 Warszawa 14:50 b/z Bydgoszcz 19:20 +00:30 Białystok 14:50 b/z Poznań 18:50 b/z Poznań 14:40 b/z Lublin 16:30 +00:10 Trójmiasto 14:10 b/z Trójmiasto 16:20 +00:30 Bydgoszcz 12:50 +00:10 Białystok 15:40 +00:10 Lublin 12:10 +00:10 Biorąc pod uwagę ścisłe centra oraz miasta do 800 tys. mieszkańców, Wrocław jest numerem 1 w całej Europie.

Biorąc pod uwagę obszar metropolitalny oraz miasta do 800 tys. mieszkańców, Łódź jest numerem 5 w całej Europie. Źródło: TomTom Traffic Index

We Wrocławiu tracimy najwięcej czasu na poruszanie się w korkach

Jeśli chodzi o poruszanie się po centrach miast, to zdecydowanym numere jeden w Polsce jest Wrocław. Kierowcy na pokonanie 10-kilometrowego odcinka muszą poświęcić 24 minuty 40 sekund (+10 sekund względem 2022 roku). To przekłada się na 235 godzin spędzania w korkach w ciągu roku, czyli w przeliczeniu blisko 10 dni. W porannym i popołudniowym szczycie każdego dnia tygodnia podróżują 1 godzinę i 1 minutę – w porównaniu do normalnego ruchu dziennie tracą podczas jazdy 29 minut.

Drugie i trzecie miejsce należy do Łodzi i Krakowa, choć trzeba zaznaczyć, że w przypadku tych miast, sytuacja uległa poprawie względem poprzedniego roku (-10 sekund w obu przypadkach). W Łodzi 10 km kierowcy pokonują w średnio 22 minuty i 10 sekund, a w Krakowie 21 minut i 30 sekund. Jeśli chodzi o Polskę, to trasa ta wydłużyła się o 30 sekund w trzech polskich miastach – Bydgoszczy, Trójmieście i Bielsku-Białej.

Średni roczny koszt jazdy w polskich miastach

Raport TomTom Traffic Index pokazuje również koszta związane z dojazdem do pracy osób, które poruszają się swoim własnym samochodem. W godzinach szczytu średni koszt jazdy autem z silnikiem wysokoprężnym daje się we znaki mieszkańcom Bielska-Białej, którzy w skali roku płacą 2192 PLN (z powodu korków kosztuje ich to 301 PLN więcej). Jeśli chodzi o benzynę, to liderem jest tutaj Wrocław, w którym dojazd do pracy w skali roku kosztuje 2446 PLN (korki generują koszta na poziomie 404 złotych).

Obszar metropolitalny Pojazdy na benzynę Pojazdy na diesel Roczny koszt Z powodu korków Roczny koszt Z powodu korków Wrocław 2446 PLN 404 PLN 2080 PLN 305 PLN Warszawa 2440 PLN 444 PLN 2110 PLN 324 PLN Trójmiasto 2438 PLN 424 PLN 2189 PLN 332 PLN Bielsko-Biała 2354 PLN 368 PLN 2192 PLN 301 PLN Łódź 2343 PLN 419 PLN 2030 PLN 315 PLN Ranking: Polskie miasta o najwyższych kosztach jazdy w godzinach szczytu. Średni roczny koszt paliwa zużytego na 10-kilometrową podróż w obie strony w godzinach porannego i popołudniowego szczytu (łącznie 20 km dziennie). Źródło: TomTom Traffic Index

Źródło: opr. wł./info. prasowe