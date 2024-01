Mówcie co chcecie, ale kierowca jest coraz mniej… “lubianą” osobą w samochodzie. Co to znaczy? Nowoczesne auta “patrzą” na nas i analizują to, czy np. patrzymy na drogę. Informują, że najeżdżamy na linie, że powinniśmy odpocząć, że nie czas na wyprzedzanie. Co to oznacza, ze TomTom i Mitsubishi chcą pozbyć się kierowcy? Mowa, rzecz jasna, o tym, że przedsiębiorstwa te pracują nad rozwojem zautomatyzowanej jazdy. Czy to oznacza, że za jakiś czas każde auto będzie jak KITT?

TomTom i Mitsubishi pozbędą się kierowcy? Pracują nad tym!

Nie wiem czy wszyscy wiedzą o co mi chodzi. Oglądaliście serial Nieustraszony z Davidem Hasselhoffem? To właśnie tam występował autonomiczny samochód KITT. Z racji tego, że jestem z pokolenia, które “wychowało się” na takich amerykańskich produkcjach, skojarzyłem pomysł TomTom i Mitsubishi ze wspomnianym pojazdem. Tak czy inaczej, podczas targów CES, które odbywają się w Las Vegas, firmy ogłosiły, że mają w planach opracowanie nowych rozwiązań, które mają pomóc w rozwoju zautomatyzowanej jazdy. Autonomiczne podróżowanie nie jest odległym marzeniem naukowców. Przecież to się dzieje już, na naszych oczach. Przykładem jest podróż autonomiczną taksówką, którą opublikował na YouTube Kuba Klawiter. Wróćmy jednak do wizji, którą pochwaliły się marki.

TomTom i Mitsubishi pozbędą się kierowcy? Pracują nad tym!

TomTom i Mitsubishi łączą siły. Chcą pracować nad rozwojem zautomatyzowanej podróży

Jak ma to wyglądać? Firmy mają swoje opracowane technologie, które są zintegrować aby za jakiś czas móc pochwalić się wspólnym projektem związanym z jazdą zautomatyzowaną. Przedsiębiorstwa te pracują nad rozwiązaniem sprzętowym, który ma za zadanie przekazać bardzo dokładne dane nawigacyjne. Są one potrzebne w przypadku zautomatyzowanej jazdy. TomTom posiada zaawansowane mapy (High Definition Map), z kolei Mitsubishi Electric może pochwalić się sprzętem o nazwie High-Definition Locator (tutaj znajdziesz szczegóły). Dzięki połączeniu obu tych rozwiązań, możliwe jest “uzyskanie” dokładnych danych.

Sprzęt Mitsubishi jest systemem pozycjonowania pojazdów, który opiera się na GPS. Wykorzystuje satelity QZSS, dzięki czemu zapewnia bardzo wysoką dokładność. Z kolei mapowanie wysokiej rozdzielczości TomTom HD Map łączy się ze wspomnianym systemem japońskiego przedsiębiorstwa. Efekt? Wspólny system, który ma za zadanie generować dokładne informacje o pozycji pojazdu, a także dane drogowe o bardzo ważnym znaczeniu dla zautomatyzowanej jazdy. Mowa między innymi o zaawansowanym systemie wspomagania kierowcy – ADAS.

TomTom i Mitsubishi pozbędą się kierowcy? Pracują nad tym!

Jak TomTom tworzy swoje mapy?

Przedsiębiorstwo korzysta między innymi z sond GPS, przednich kamer, a także czujników zamontowanych w pojazdach. Dzięki temu może zapewnić zautomatyzowanym systemom jazdy przewidywanie drogi. Co ciekawe, HD Map tworzona przez TomTom jest już teraz wykorzystywana w bardzo dużej ilości pojazdów.

Cieszymy się, że możemy współpracować z TomTom, ponieważ firma ta jest powszechnie uznawana za wiodącego dostawcę precyzyjnych i niezawodnych danych mapowych. Dzięki tej współpracy pomagamy przyspieszyć innowacje w zakresie zautomatyzowanej jazdy i wykorzystujemy wiodące w branży, aktualne mapy w celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych. Michael Horani, Director of Advanced Development, Mitsubishi Electric Automotive America, Inc.

Ponieważ kierowcy w coraz większym stopniu polegają na swoich samochodach, rola i zakres map cyfrowych muszą wykraczać poza nawigację zakręt po zakręcie i być tworzone specjalnie dla pojazdów autonomicznych. TomTom HD Map zostały zaprojektowane właśnie w tym celu. Nasze bardzo szczegółowe i dokładne mapy pomagają pojazdom zaplanować drogę i bezpiecznie podróżować po dowolnej trasie, dokonując wszelkich niezbędnych korekt, w tym zmiany pasów, zjazdów i włączania się do ruchu na autostradzie, umożliwiając dalszy rozwój autonomicznej jazdy od poziomu 2 Plus do poziomu 5. Paul Hesen, VP Product Management, TomTom.

Sprawdź nasze artykuły, w których piszemy o nowych samochodach.