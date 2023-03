Polskie służby przenoszą tablice rejestracyjne między auta?

Natknąłem się na ciekawy materiał, który sugeruje, że polskie służby przenoszą tablice rejestracyjne pomiędzy różnymi pojazdami. Czy faktycznie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie np. SOP przekłada tablice rejestracyjne z jednego samochodu do drugiego?

Natknąłem się dzisiaj na post na pewnej grupie na Facebooku, który mówił o spotkaniu pojazdu o tablicach rejestracyjnych WF 3409A. Użytkownik postanowił wyszukać te tablice rejestracyjne i okazało się, że w Google Grafika widnieje zupełnie inny pojazd z identycznymi tablicami.

Cześć. Pytam z czystej ciekawości. Interesują mnie nieoznakowane pojazdy służb. Dzisiaj widziałem na ulicy Mercedesa Vito z „panami z makaronem w uszach” i kogutem na dachu. Z ciekawości sprawdziłem sobie numery rejestracyjne i… wyskoczył mi zupełnie inny samochód. Nigdy nie słyszałem aby jedne tablice mogły przenoszone na inny pojazd. Może służby obowiązuje jakiś wyjątek od prawa. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawcie

Na sam początek postanowiłem osobiście zweryfikować, czy po wpisaniu owych numerów wyskakuje taki pojazd, o którym pisze użytkownik. I faktycznie, tak też się stało. Inny pojazd był wyposażony w identyczne tablice rejestracyjne!

Pod postem powstała nie mała dyskusja. Wielu użytkowników twierdzi, że to bardzo częsta praktyka wśród policji i nie tylko.

popularna praktyka, jeśli dobrze mi się wydaje nieoznakowane radiowozy w moim mieście też mają zmieniane między sobą blachy

Poniżej kolejne spostrzeżenie jednego z użytkowników ulic Warszawskich.

po Wawie jeździ BMW F10 na flagowych tablicach. Bmka z roku 2013+ a tablice sprzed 2006r

Zatem wydaje się, że praktyka faktycznie obowiązuje. Idąc dalej natknąłem się na informacje, dzięki którym można dowiedzieć się, które konkretne pojazdy są służbowe i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy bowiem wpisać numer rejestracyjny na łamach portalu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i otrzymamy informację, czy auto posiada ważną polisę OC.

Komunikat po wpisaniu tablic rejestracyjnych pojazdu z ważną składką oc, który należy do osoby prywatnej

W przypadku aut należących np. do SOP otrzymamy komunikat o braku danych. Dzieje się tak ze względu na praktykę służb, aby ukryć realnego właściciela pojazdu. Co za tym idzie, otrzymujemy bardzo prostą okazję do weryfikacji danego pojazdu, czy też tablic rejestracyjnych (skoro one wędrują pomiędzy autami).

komunikat po wpisaniu tablic rejestracyjnych pojazdu należącego do służb

