Tak, to odwrócona Tesla. Czy samochód pojedzie?

Samochody elektryczne amerykańskiej marki słyną ze swoich zaawansowanych technologii, które mają w teorii ułatwić nam korzystanie z auta. Jeśli kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, czy odwrócona Tesla ma prawo bytu, to zaraz poznasz na nie odpowiedź.

Pojazdy firmy Elona Muska mają wszystko, aby nazywać je samochodami przyszłości. Główną funkcją, z jakiej słynie Tesla, jest oczywiście autonomiczna jazda, z której mogą korzystać użytkownicy posiadający model w najwyższej wersji wyposażenia. Choć nie zawsze działa on na tyle dobrze, aby podróżować z nim bezpiecznie.

Twórcy kanału WhistlinDiesel zadali sobie jednak bardzo ważne pytanie, na które po prostu musieli poznać odpowiedź – czy odwrócona Tesla jest w stanie jeździć? Dlatego też wzięli elektryczny samochód i dołożyli do niego ogromne koła.

Odwrócona Tesla – czy auto pojedzie?

Na kanale WhistilinDiesel pojawił się filmik, który może przyprawić oglądających o lekki zawrót głowy. Ma on satyryczny wydźwięk, a twórcy zadają sobie pytanie, czy samochody elektryczne amerykańskiej marki to jakościowy produkt. Poddają więc Teslę próbom, które mają to potwierdzić. Ostatecznym testem jest odwrócenie samochodu “do góry nogami” i sprawdzenie, czy pojazd pojedzie.

Whistlin Diesel postanowił sprawdzić, czy elektryczny samochód, jest w stanie poruszać się będąc do “góry nogami”. Czy Tesla odwrócona do dołu dachem, jest w stanie ruszyć z miejsca?

Do samochodu przymocowano ogromne koła przypominające te, które znajdziemy przy powozach czy bryczkach. Wykonane z metalu i obite gumą. Czy odwrócona Tesla ma prawo bytu?

Jak się okazuje, samochód Tesla nie ma problemów z poruszaniem się, będąc dachem w dół. Samochód z silnikiem spalinowym nie mógłby wykonać tego zadania, ponieważ wszelkie płyny ciągnięte przez grawitację uszkodziłby silnik.

Źródło: YouTube