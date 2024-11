Pomysł na prezent? Suszarka MOVA Turbo. Dla kobiet i facetów

Zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia, a wcześniej Mikołajki. Co tu dużo pisać, potrzebny Ci fajny pomysł na prezent. Jeśli takiego poszukujesz zobacz tą nowość. To suszarka MOVA Turbo, która potrafi wiele. Zresztą, zobacz sam.

Pomysł na prezent? Zerknij w kierunku suszarki do włosów MOVA Turbo.

Nie wiesz co kupić na prezent? Niezależnie czy mówimy o kobietach czy mężczyznach, fajnym pomysłem będzie suszarka do włosów. Bo w sumie, czemu nie? Prezent praktyczny, o ile nie dasz go komuś, kto jest łysy. Żarty na bok – przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje MOVA Turbo. Przede wszystkim wyróżnia ją silnik, który oferuje aż 110 tysięcy obrotów na minutę. Producent chwali się, że osoby, które mają włosy do ramion wysuszą je w zaledwie dwie minuty. Nie sprawdzałem, więc nie potwierdzam, nie przeczę, aczkolwiek może faktycznie tak być. Do tego mamy technologie jonizacji oraz kontroli temperatury.

Suszarka MOVA Turbo – praktyczny pomysł na prezent

O bezszczotkowym silniku już pisałem. 110000 obrotów na minutę robi wrażenie. To oznacza przepływ powietrza o wartości 55 m3/h i prędkości 65 m/s. Cóż, korzystając z tego modelu chyba bałbym się, że odpadnie mi głowa! Żarty, żartami, ale podobno faktycznie włosy – szczególnie te długie – zostaną wysuszone w krótkim czasie. Brzmi to rewelacyjnie. Tym bardziej, że nie lubię, gdy ma wybranka życia suszy włosy przez pół godziny albo i dłużej. Ciekawe ile trwała by ta „operacja” z wykorzystaniem MOVA Turbo. Domyślam się, że znacznie krócej. Kolejnym atutem jest to, że sprzęt do suszenia wykorzystuje siłę strumienia powietrza, a nie wysoką temperaturę. Dzięki temu nie musimy martwić się o zdrowy wygląd włosów.

Jak na nowe technologie przystało, MOVA Turbo cechuje szereg funkcji i rozwiązań, które wpływają pozytywnie na nasze włosy. Mamy więc nie tylko „moc huraganu”, ale między innymi czujnik NTC, który ma za zadanie monitorować temperaturę aż dwieście razy na sekundę. Dzięki temu uzyskujemy stabilną i przede wszystkim bezpieczną temperaturę podczas suszenia naszych włosów. Brzmi sensownie? Jasne, że tak. Do tego dochodzi emitowanie 200 milionów ujemnych na centymetr sześcienny, dzięki czemu sprzęt redukuje elektryzowanie się włosów, a przy okazji pomaga w zachowaniu ich naturalnego nawilżenia.

Pomysł na prezent? Zerknij w kierunku suszarki do włosów MOVA.

Nie tylko moc i nowe technologie w suszarce MOVA Turbo

Ciekawe w tym wszystkim jest to, że suszarka MOVA Turbo jest bardzo lekka. Pomijając przewód zasilający mówimy o wadze na poziomie 330 gramów. To ważne – szczególnie w przypadku kobiet, ponieważ trzymanie w powietrzu ciężkiego przedmiotu przez dłuższy czas nie należy do najprzyjemniejszych. Kolejna ciekawostka to 10-warstwowa konstrukcja z technologią redukcji hałasu, która utrzymuje poziom szumu poniżej 58 dB. Do tego dochodzą kompaktowe wymiary i mamy tak naprawdę idealnego kompana podróży.

Muszę jeszcze wspomnieć o tym, że MOVA Turbo oferuje aż osiem różnych kombinacji stylizacji. Wszystko za sprawą czterech poziomów temperatury. Mamy chłodny nawiew 25 stopni Celsjusza, następnie ciepły – 57 stopni Celsjusza i gorący – 80 stopni Celsjusza. Jest też tryb naturalnej cyrkulacji ciepłego powietrza. Dochodzą również dwie prędkości nadmuchu. Kolejnym atutem jest czytelny wskaźnik LED, który ułatwia nam kontrolę wybranych ustawień. Nie sposób nie wspomnieć o dwuwarstwowym filtrze powietrza, który wychwytuje pozostałości produktów do stylizacji. Mam na myśli żele do włosów itp. Dzięki temu zyskujemy długą i niezawodną pracę sprzętu.

Pomysł na prezent? Zerknij w kierunku suszarki do włosów MOVA.

Dostępność i cena suszarki MOVA Turbo

Zacznę od tego, że suszarka jest oferowana w kilku wersjach kolorystycznych. Mamy biały, szary, różowy i fioletowy. Dzięki temu każdy znajdzie ten wariant, który najbardziej mu się spodoba. Jeszcze nie możesz jej kupić, ale lada moment suszarka marki MOVA trafi do sklepów. Mowa o końcówce listopada bieżącego roku, a więc idealnie przed mikołajkami, prawda? Jej sugerowana cena wynosi 219 zł, a więc trzeba przyznać, że jak na te parametry i funkcje, którymi chwali się producent, jest to oferta bardzo atrakcyjna. A gdzie kupisz suszarkę MOVA? Przede wszystkim na platformie Allegro, ale również w wybranych sieciach elektromarketów: RTV EURO AGD, Media Expert czy MaxElektro.

Przy okazji sprawdź nasz test MOVA E30 Ultra.