Porównanie modeli Genesis Thor 230 TKL. Czym się różnią?

Rynek klawiatur jest naprawdę ogromny i jedyne, co nas ogranicza, to kwota, jaką chcemy wydać na to urządzenie. W naszej redakcji pojawił się model Genesis Thor 230 TKL w wariantach z czerwonymi i brązowymi przełącznikami Outemu. Jak sprawdziły się podczas pracy i gry? Sprawdźmy to!

Zawartość zestawu jest bogata, ale zależy od modelu

Zacznijmy od pierwszego elementu, z jakim wchodzimy w interakcję, kiedy bierzemy zestaw do dłoni, czyli od pudełka. W środku, oprócz klawiatury Genesis Thor 230 TKL, znajdziemy kilka akcesoriów, dzięki czemu konserwacja oraz utrzymanie sprzętu w czystości będzie zdecydowanie prostsze. Producent do zestawu dołącza przewód USB C do USB A w oplocie w kolorze klawiatury, klucz do bezpiecznego wyciągania klawiszy oraz dwa zapasowe keycapy. Jest tutaj również instrukcja obsługi oraz naklejki marki Genesis.

W pudełku znajdziemy kabel w oplocie w kolorze klawiatury, klucz do wyciągania przycisków oraz naklejki producenta. Do zestawu dołożone zostały także dwa zapasowe keycapy.

Do naszej redakcji przybyły trzy modele. Wersja Anchor Grey Positive została wyposażona w siedem dodatkowych przycisków, które możemy podmienić, jeśli znudzi nam się kolorystyka przygotowana przez producenta. Wspomniane przyciski to cztery strzałki w kolorze pomarańczowym, natomiast przycisk spacji, enteru i esc występują w kolorze ciemniej szarości. Zresztą, wspomniana wersja Anchor Grey Positive to połączenie jasnego i ciemnego odcienia szarości oraz pomarańczowych akcentów.

W zestawie z modelem Anchor Grey Positive znajdziemy siedem dodatkowych przycisków. Model Anchor Grey Positive już po otwarciu pudełka daje nam możliwość delikatnej personalizacji.

Wygląd i jakość wykonania? Jest bardzo dobrze

Genesis Thor 230 TKL to, jak można od razu zauważyć, model pozbawiony bloku numerycznego, więc z pozoru mamy tutaj do czynienia z dość kompaktowym urządzeniem, jeśli chodzi o rozmiary. To wrażenie zniknęło w momencie, gdy porównałem Thora z Logitech MX Mechanical Mini, również pozbawionej bloku numerycznego, która po prostu wygląda na o wiele mniejszą i zgrabniejszą. Thor 230 TKL jest lekkim modelem, którego waga przekracza lekko ponad 700 gramów. Na spodzie znajdziemy gumowe elementy antypoślizgowe, wywiązujące się ze swoich zadań wzorowo.

Oba modele występują w wersji pozbawionej panelu numerycznego, jednak ewidentnie widać różnicę pomiędzy Thor 230 TKL a MX Mechanical Mini.

Budowa każdego modelu Genesis Thor 230 TKL, który pojawił się w naszej redakcji, jest taka sama. Wykonano je solidnie i prezentują się naprawdę dobrze. Wspomniana Anchor Grey Positive wyróżnia się na tle pozostałych różnokolorową barwą. Moją uwagę przykuła wersja biała, prezentująca się bardzo schludnie. Czarny model zalatuje dla mnie nudą, ale to oczywiście kwestia indywidualna. Niemniej jednak, wykonanie wszystkich trzech modeli stoi na najwyższym poziomie. Front urządzenia jest ścięty pod kątem, tak samo, jak i kąty łączące przód klawiatury z jej bokami. Design ten naprawdę się broni, ponieważ wygląda bardzo dobrze.

Na spodzie znajdziemy gumowe stopki antypoślizgowe. Klawiatura prezentuje przyjemny dla oka design.

Do produkcji klawiatur z serii Genesis Thor 230 TKL wykorzystano tworzywo sztuczne, z którego wykonana jest zarówno obudowa, jak i płyta montażowa. Z racji charakterystyki materiału, klawiatury uginają się pod większym naciskiem, jednak nie jest to mocno zauważalne i przede wszystkim nie daje nam to wrażenia „tandety”. To dobra cecha tego urządzenia, a fakt, że nic nie skrzypi, stawia urządzenie w jeszcze lepszym świetle. Klawisze i przełączniki są obudowane z każdej strony (tzw. konstrukcja non floating), a pomiędzy płytką montażową i PCB producent zastosował piankę, która ma eliminować echo i dodatkowo wygłuszać „stukanie” klawiszy. Jeśli już jesteśmy przy klawiszach, to są to nakładki double-shot, co oznacza, że nie doświadczymy ich ścierania.

Pomimo konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego, klawiatura Genesis Thor 230 TKL to naprawdę solidne urządzenie.

Dołączony do zestawu przewód trzeba gdzieś podłączyć, dlatego też złącze USB typu C znalazło się na spodzie urządzenia. Kabel możemy poprowadzić przez dedykowane pod to kanaliki – wychodzą na prawą i lewą stronę, a trzeci na sam środek. Trzeba jednak podkreślić, że otwory są zaprojektowane z myślą o fabrycznym przewodzie, dlatego też, jeśli chcecie podłączyć tam inny kabel, to musicie dobrać jego średnicę. Na przedniej krawędzi znajdziemy logo producenta.

Klawiatury w codziennym użytkowaniu

Konstrukcja klawiatur z serii Genesis Thor 230 TKL nie przypadnie do gustu wszystkim, zwłaszcza tym, który korzystają z niskich urządzeń tego typu. Testowany przeze mnie model jest wysoki, co jest sporą odmianą względem tego, z jakiej klawiatury korzystam na co dzień. Różnica jest naprawdę spora, więc przyzwyczajenie się do konstrukcji Thor 230 TKL zajęło mi trochę czasu. Osoby korzystające z masywnych gamingowych klawiatur nie będą miały jednak problemu, ponieważ Thor 230 TKL prezentuje raczej typową dla tego segmentu budowę.

Z pewnością, nie jest to najbardziej ergonomiczna klawiatura, z jaką miałem do czynienia, ale jest też to kwestia indywidualna. Osobiście jestem przyzwyczajony do bardziej płaskich konstrukcji, przy których nie muszą wyginać mocno nadgarstków, jednak są osoby, do których Genesis Thor 230 TKL trafi. Naturalne nachylenie klawiatury wynosi 3 stopnie, jednak może ona być także nachylona pod kątem 6 lub 9 stopni, wszystko za sprawą nóżek.

Naturalne nachylenie to 3 stopnie, jednak nóżka pozwala na zwiększenie go do 6 stopni… … lub do 9 stopni. Wszystko zależy od nas.

Jak przystało na klawiaturę gamingową, Genesis Thor 230 TKL została wyposażona w podświetlenie RGB LED. Na rynku znajdziemy urządzenia, w których podświetlenie jest naprawdę mocne i z czasem staje się irytujące. Tutaj jest tak, jak powinno być. Kolory są dobrze odwzorowane, a światło jest stonowane i subtelne. Efektami możemy sterować za pomocą dedykowanego przycisku bądź za pośrednictwem oprogramowania na system Windows.

Brązowe kontra czerwone. Z jakimi przełącznikach kupić Genesis Thor 230 TKL?

Do redakcji dotarły trzy modele klawiatury Genesis Thor 230 TKL – wersja biała została wyposażona w brązowe przełączniki Outemu, natomiast model w kolorze czarny, a także Anchor Grey Positive posiadają przełączniki Outemu RED. Czym różni się charakterystyka modeli klawiatury Thor 230 TKL z poszczególnymi switchami?

Do redakcji trafiły trzy modele Genesis Thor 230 TKL, z czego dwa na czerwonych przełącznikach, a jeden na brązowych Outemu..

Genesis Thor 230 TKL Red Outemu

Jak już wspomniałem, przełączniki RED Outemu były dostępne w dwóch modelach – w wersji Black i Anchor Grey Positive. Z tych dwóch propozycji, z których mogłem korzystać, to właśnie czerwone przełączniki są tymi cichszymi i słychać to po pierwszych kliknięciach. Zwłaszcza, jeśli oba modele pracują obok siebie. Czerwone przełączniki wymagają mniejszej siły nacisku do aktywacji (45g), która jest nieodczuwalna z racji swojej liniowej konstrukcji. Red Outemu sprawdzają się najlepiej w grach typu FPS/strzelanki, a to z racji na punkt aktywacji, jej lekkość oraz szybkość reakcji, która wynosi 1 ms. Zresztą, podczas pracy sprawdzały się równie dobrze, jak podczas rozgrywki. Trzeba jednak zaznaczyć, że wersja z czerwonymi switchami jest bardziej szorstka, co nie do końca mi się spodobało.

Zarówno model czarny, jak i Anchor Grey Positive wyposażono w czerwone przełączniki Outemu i te charakteryzują się szorstką pracą.

Genesis Thor 230 TKL Brown Outemu

Biała klawiatura Genesis Thor 230 TKL została z kolei wyposażona w brązowe przełączniki Outemu (tactile). Ten model charakteryzuje się większą siłą nacisku względem czerwonych przełączników (aż 10 g!), sprężynowanym odbiciem (przyjemnym), a także (delikatnie) głośniejszą pracą. Nie jest to jednak hałas, który skutecznie uniemożliwi pracę osobie siedzącej obok nas. Jest to przyjemne stukanie w klawisze. W tym przypadku punkt aktywacji klawisza wynosi 1,8 mm, a reakcja wypada podobnie, jak w dwóch innych modelach (1 ms). Używając raz jednego modelu, raz drugiego, śmiało mogę stwierdzić, że to właśnie brązowe przełączniki bardziej przypadły mi do gustu. Ich działanie było gładsze, płynniejsze, a ich klik bardziej satysfakcjonujący.

Brązowe switche w białym modelu Genesis Thor 230 TKL dają poczucie bardziej delikatnych i smuklejszych.

To, co warto zaznaczyć w kontekście wszystkich trzech modeli to fakt, że producent postawił tutaj na hot-swap, czyli możliwość wymiany przełączników, bez korzystania z zewnętrznych narzędzi. Sloty na przełączniki są zaprojektowane głównie pod inne warianty Outemu (choć tutaj też trzeba zweryfikować czy dany model pasuje), a także przełączniki marki KTT i Akko. Odnotować trzeba także rozwiązanie, które ma zwiększyć żywotność klawiatur, a chodzi o najnowszą wersję Dust-Proof. Technologia ta ma ograniczyć zbieranie się pyłów i płynów, dostających się do wnętrza przełącznika, co ma przełożyć się na długą i bezawaryjną pracę. Chwianie się (wobble) przełączników zarówno w przypadku switcha brązowego, jak i czerwonego, jest niskie.

Porównanie modeli Genesis Thor 230 TKL. Czym się różnią?

Oprogramowanie daje nam pełną kontrolę

Tak jak już wcześniej wspomniałem, Genesis stworzył dedykowaną aplikację, dzięki której Thor 230 TKL możemy dostosować do naszych potrzeb. Oprogramowanie dostępne jest na systemy Windows i pozwala nam na skonfigurowanie podświetlenia, nagranie makr i przypisanie ich do poszczególnych przycisków, a także ustawienie określonych przez nas klawiszy. Do samej aplikacji nie mam żadnych zastrzeżeń – jest przejrzysta i łatwa w obsłudze, a co najważniejsze wszelkie ustawienia zapisywane są w pamięci klawiatury, więc nieważne, gdzie ją podepniemy, będziemy mogli korzystać ze wcześniej ustawionych funkcji.

Zaznaczę też, że klawiatura jest w pełni kompatybilna z konsolami PlayStation 5/4 oraz Xbox, a także urządzeniami pracującymi na systemie Google Android.

Co sądzę o Genesis Thor 230 TKL? Podsumowanie

Genesis Thor 230 TKL to przewodowa klawiatura, która pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie, niezależnie od tego, czy mówimy o modelu pracującego na czerwonych czy brązowych przełącznikach. Do konstrukcji nie mam żadnych zastrzeżeń, nawet pomimo wykorzystania tworzywa sztucznego. Każda z klawiatur jest solidna i na tyle sztywna, że nie ugina się pod lekkim naciskiem. Czerwone przełączniki wydają się bardziej „surowe” w swoim działaniu, względem tych brązowych. Nie ma jednak do czego się przyczepić, ponieważ sprawdzają się zarówno podczas pracy, jak i grania. To samo można powiedzieć o brązowych przełącznikach, charakteryzujących się większą siłą nacisku i nieco głośniejszą pracą.

Największą rzeczą, która mnie bolała, to wysoki profil klawiszy, do których po prostu nie jestem przyzwyczajony. Nie idzie to w parze z mocno odsuniętymi od krawędzi przyciskami, co przez pewien czas powodowało u mnie dyskomfort pracy. Tak jak jednak wspomniałem wcześniej, jest to kwestia gustu i przyzwyczajenia. Wszystkie modele są więc bardzo dobrą opcją dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z mechanicznymi klawiaturami. Genesis Thor 230 TKL została wyceniona na ok. 180 złotych (cena detaliczna), a w tej cenie dostajemy solidną konstrukcję, podświetlenie RGB, proste w obsłudze oprogramowanie, niezniszczalne klawisze z technologią Dust-Proof i możliwość podmiany switchów.

Seria klawiatur Genesis Thor 230 TKL to z pewnością produkty godne polecenia dla osób, które szukają mechanicznych klawiatur w bardzo korzystnej cenie.