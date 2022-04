Porsche 911 Sport Classic – manual i RWD w szatach Turbo S

Analogowe superauto pośród cyfrowego świata. Takie właśnie jest Porsche 911 Sport Classic. To nic innego jak hołd dla purystów i zwieńczenie wspaniałej historii 911.

Porsche 911 Sport Classic

Nowa limitowana edycja 911 będzie wyprodukowana w zaledwie 1250 egzemplarzach. Bazą dla Sport Classic jest oczywiście najszybszy model – Turbo S. Jednak rozstaw tylnej osi został zwiększony, aby jeszcze bardziej uwidocznić te napompowane nadkola. Bardziej spostrzegawczy zauważą, że zniknęły wloty powietrza w tylnych nadkolach. Dlaczego? Otóż ma to wizualnie jeszcze bardziej powiększyć te poszerzenia.

Z tego powodu właśnie moc została ograniczona do 550 KM. Wpływa na to właśnie fakt, że silnik wymagać będzie minimalnie mniej chłodzenia. W tylnej części wylądował również tzw. ducktail, przy którym wloty powietrza do chłodnic zostały powiększone. Samą jednostką napędową wciąż jest silnik 3.8 litra boxer z 6 cylindrami i 2 turbinami.

Najważniejsze! Auto dostępne jest wyłącznie w napędzie na tylną oś i 7-biegową skrzynią manualną.

W standardzie dostaniemy ceramiczno-węglowe hamulce, aktywne zarządzanie zawieszeniem czy tylną skrętną oś.

Projektantom Porsche przy nowym Porsche 911 Sport Classic zależało jak najbardziej na zachowaniu stylu widebody, ducktail z tyłu to nawiązanie do 1970s Carrery RS. Typowy design felg Fuchs – 21 cali z tyłu i 20 cali z przodu nawiązują do klasycznych modeli.

W środku znalazły się fotele o koniakowej skórze z charakterystyczną pepitą oraz zielony font zegarów i drewno na desce rozdzielczej. Ważne, że zachowano 4-osobowy charakter bowiem auto skierowane jest niekoniecznie do torowej jazdy.

Porsche 911 Sport Classic dostępne będzie w czterech kolorach: czarnym, Agate Grey Metallic, Gentian Blue Metallic czy Sport Grey Metallic – ekskluzywnie dla tego modelu. Z doposażenia można dostać dedykowany zegarek. Nowy model charakteryzować się będzie również CFRP, czyli włóknem węglowym, z którego wykonany będzie nie tylko dach ale również maska. Do tego przedni splitter czy czarne LED-Matrix. Najważniejsza jest możliwość wybrania numeru na drzwiach od 1 do 99 i sportowe pasy przez całe auto.