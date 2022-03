Nowe 718 będzie elektryczne. 911 nie będzie hybrydą plug-in

Porsche do 2025 roku chce uzyskać około 80% sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych. A to ma być nie tylko zasługa wprowadzonego w pełni elektrycznego Taycana, ale również nowego Macana EV oraz oczekiwanego Caymana i Boxstera i w wersji elektrycznej. Krótko mówiąc, nowe 718 będzie elektryczne. Z kolei Porsche 911 nie będzie hybrydą plug-in.

Żeby było jasne, na konferencji prasowej, CEO Oliver Blume potwierdził, że idąc śladem elektrycznego Taycana, nowe Porsche 718 będzie elektryczne i nie znajdzie się w nim miejsca na silnik spalinowy. Tak ma się stać ich zdaniem do połowy obecnej dekady. A sam proces przyspieszony jest faktem, że do 2030 roku marka Porsche chciałaby zostać bezemisyjna i w większości zelektryfikowana.

CEO Porsche oświadczył również, że w roku 2021 sprzedaż Taycana przeskoczyła już liczbę sprzedanych 911. Tłumaczy również, że sam model 911 również osiągnął rekordową sprzedaż w tym roku. Popularność Taycana nie jest uwarunkowana faktem, że ludzie stracili zainteresowanie innymi modelami, a wręcz przeciwnie. Nowe modele Porsche cieszą się nadzwyczajną popularnością i to utwierdza markę w przekonaniu, że osiągnięcie 80% sprzedaży elektryków do 2030 roku i połowy do roku 2025 jest świetnym pomysłem. Jednak jestem sceptycznie nastawiony do zainteresowania jakie będą generować sportowe elektryczne Porsche. Taycan celuje w klientów pośrednio tych samych co Panamera, a jak widzimy elektryki stały się dla tych osób popularne, jednak sportowy elektryczny roadster będzie czymś kompletnie innym.

Jednakże jak czasy pokazują, popyt na sportowe dwumiejscowe auta powoli spada. Przyczyną tego jest rosnące zainteresowanie SUV-ami, które wypierają powoli każdy inny segment aut. Model 911 w tym przypadku nie traktowałby jako regułę, a jedynie wyjątek od niej.

Jakie będzie nowe Porsche 718

Redakcja Top Gear twierdzi, że w marce Porsche nic nie dzieje się bez przyczyny. A koncept o nazwie Mission R powstał w jakimś bardziej konkretnym celu. Przypuszczają oni, że może być to również wczesny prototyp nowego sportowego auta tej marki. Co ciekawe, model ten generuje aż 671 koni mechanicznych, co prawdę mówiąc deklasuje każdą inną poprzednią wersję modelu 718.

Jednakże Blume twierdzi również, że nowy elektryczny model będzie budowany w tej samej fabryce co 911. Również niektóre z podzespołów będą w tym przypadku współdzielone przez oba modele. Tak więc czy nowy elektryczny odpowiednik zachowa swoje małe zgrabne rozmiary? Osobiście wątpię i uważam, że będzie to auto podobne do 911 tyle, że w pełni elektryczne. Niestety wielkości i ciężkości akumulatorów nie oszukamy, ale przynajmniej krążą głosy o możliwych dwóch wariantach napędu, a to z racji zastosowania dwóch silników elektrycznych. Jednakże wciąż będzie nam szkoda żegnać się ze wspaniałymi, 6-cylindrowymi boxerami.

Nowe 911 nie stanie się hybrydą plug-in

Przy samej elektryfikacji mniejszego modelu został poruszony również temat przyszłości modelu 911. CEO Porsche Oliver Blume zapewnia, że nowy model nie stanie się ofiarą trendów i nie będzie hybrydą typu plug-in. Nie oznacza to jednak tego, że wciąż hybrydą nie będzie. Swoją inspirację nowy model 911 ma czerpać z modelu Le Mans, a konkretniej Porsche 919 Hybrid.

Nowe 718 będzie elektryczne. 911 nie będzie hybrydą plug-in 36

Przyszłość i elektryfikacja modelu 911 stoi pod znakiem zapytania już od dłuższego czasu. Jednakże po 3 latach sprowadzenia już generacji 992 Blume odkrył rąbka tajemnicy jak będzie wyglądać wersja 911 hybrid. Jedynymi modelami w gamie, które mają mieć hybrydy plug-in bezdyskusyjnie mają zostać jedynie modele Cayenne oraz Panamera.

Ciekawym faktem jest to, że Blume zapytany również o przyszłość modeli bardziej sportowych czyli m.in GT3 stwierdził, że możemy spodziewać się „niespodzianek”. Niestety, nie jest jasnym jeszcze to, jak będzie się przedstawiać dokładnie nowa hybryda, jednak liczymy mocno na to, że nie ujmie ona sportowego charakteru tego modelu. Co sądzicie o elektryfikacji tej marki? Czy „prąd” zabije ducha sportowej motoryzacji Porsche?