Panek CarSharing to przede wszystkim małe, miejskie autka osobowe i dostawczaki. Nikogo to nie powinno dziwić. To właśnie takimi samochodami najlepiej poruszać się po ulicach miast. Przedsiębiorstwo lubi jednak zaskakiwać i oferować auta nietuzinkowe, których raczej w wypożyczalniach na minuty nie znajdziemy. Dziś firma poinformowała o prowadzeniu nowego pojazdu. Tak, dobrze czytanie. Porsche 911 pojawi się w ofercie Panek CarSharing!

Rok temu przedsiębiorstwo wprowadziło do swojej oferty Porsche Cayman. Auto… nie przetrwało nawet doby. Zostało rozbite po 12 godzinach od udostępnienia dla użytkowników. No cóż, bywa. Panek CarSharing nie zrezygnował jednak z rozwijania grupy Extreme, dlatego w jej flocie dziś znajdziemy takie modele jak Ferrari F430 i BMW 650i. Najwidoczniej przedstawiciele firmy uznali, że warto mieć jeszcze auto ze Stuttgartu. Dziś poinformowano, że klienci znajdą Porsche 911 w ofercie Panek CarSharing.

Grupa Extreme znów jest aktualizowana. Porsche 911 w ofercie Panek CarSharing

Mam nadzieję, że tym razem auto będzie jeździło trochę dłużej. Tym bardziej, że z aut z grupy Extreme mogą skorzystać klienci mający „za sobą” sporo kilometrów przejechanych za kierownicą aut należących do firmy Panek. Wróćmy jednak do Porsche. O jaki model chodzi? Jest to 911 Carrera. Pod maską znajduje się silnik benzynowy, 6-cylindrowy Boxer o pojemności 3,8 litra. Generuje on aż 400 KM i 440 Nm momentu obrotowego, co sprawia, że przyspieszenie do 100 km/h zajmuje zaledwie 4,3 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 302 km/h. Brzmi nieźle, prawda?

Swoją drogą, w grupie Extreme jakiś czas temu jeździł Aston Martin V8 Vantage. Dziś już niestety tego auta w ofercie nie widzę. Nie śledzę na bieżąco informacji o firmie Panek, jednak czyżby coś poszło nie tak? Nie wiem. Wracając jeszcze do Porsche 911 w ofercie Panek CarSharing, przedsiębiorstwo opublikowało dziś, wraz z premierą auta we flocie aut na minuty dość zabawny spot promocyjny. Jeśli macie ochotę, możecie zobaczyć. Dowiecie się również co dalej z Caymanem.

Panek to również auta retro

Warto przypomnieć, że Panek ma również ciekawą flotę samochodów retro. Mam na myśli między innymi takie pojazdy jak Fiat 125p, VW Scirocco czy Trabant. Fakt, może nie jest to szczyt marzeń, ale fani motoryzacji z pewnością chętnie przejadą się takimi pojazdami. Myślę, że warto.