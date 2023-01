Porsche Vision 357. Nie każde nowe auto musi być elektrykiem

Porsche Vision 357 to nie tylko świętowanie 75 rocznicy marki i pierwszego modelu, czyli 356 z czerwca 1948 roku, ale również świetny pokaz, że to nie musi być elektryk.

To właśnie na Porsche 356 wzorowany jest nowy model koncepcyjny. Czerpie z jego stylistyki wprost, całymi garściami. Taka nowoczesna interpretacja samochodu z lat 50.

Michał Mauer mówi, że “stylistyka jest połączeniem zgodności przeszłości z teraźniejszością i przyszłością”. Takie połączenie proporcji z poprzedniego modelu, w bardziej nowoczesnym wydaniu.

W stylistyce tego modelu znalazło się całkiem sporo “smaczków”. Zrezygnowano z tradycyjnych “klamek” i umieszczono je w tylnej szybie. Tradycyjne lusterka też zniknęły ustępując miejsca kamerom, a przednia szyba skutecznie ukrywa pod sobą słupek A, co powoduje, że górna część auta wygląda jak szyba kasku. A do tego lapy schowane są jakby pod okleiną samochodu. Do tego aerodynamiczne, 20-calowe felgi wykonane z magnezu.

Porsche Vision 357 pomalowane zostało w dwa różne odcienie. Większość auta pokryta jest Ice Gray Metallic, a pozostała część w kolorze Grivola Gray Metallic dla przykładu jest to przedni zderzak. Znalazły się również oznaczenia 75 na drzwiach czy masce oraz drobniejsze 357 na błotnikach czy tylnej części. Ciekawa jest również strzałka skierowana na końcówki wydechu, które wykonane są z tytanu i carbonu.

A teraz czas na najlepszą część tego auta, czyli silnik. Porsche Vision 357 zostało stworzone na platformie Caymana GT4 RS, co tylko oznacza, że do napędu służy 6-cylindrowy, 4-litrowy boxer o mocy 500 KM. Mało tego! Pojawiają się informację, że Porsche ma plany, aby auto było w stanie jeździć na paliwo syntetyczne. Byłaby to wspaniała informacja dla miłośników aut, a concept będzie można zobaczyć na wystawie w Berlinie na Volkswagen Group’s Drive Forum od 27 stycznia.