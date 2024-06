Stało się – sprzątasz swój dom. Pamiętaj jednak, by zrobić to “zgodnie ze sztuką”. Mam na myśli cztery miejsca, które często są pomijane, a tak być nie powinno. O co chodzi?

Wziąłeś się za porządki. Dokładnie odkurzasz albo robi to za Ciebie robot, np. taki jak ten, który testowałem – Samsung Jet Bot AI+. Do tego myjesz okna, układasz poprawnie ubrania w szafach. Ogólnie, ma być porządek i kropka. Wszystko fajnie, ale powiem Ci coś. Jestem wręcz pewny, że zapominasz o czterech miejscach, które także gromadzą kurz. Jesteś na to gotowy? Startujemy.

Samsung Jet Bot AI + VR50T95735W.

Jeśli sprzątasz, nie pomijaj tych miejsc

Zacznijmy od czegoś, co dla niektórych może być oczywiste, a dla innych… niezupełnie. Jeśli już myjesz szyby w oknach, nie zapominaj o ramach okiennych, które również gromadzą bardzo dużo kurzu. Możesz wykorzystać do tego odkurzacz ze specjalną końcówką, jednak radzę by dodatkowo przetrzeć je mokrą ściereczką. Zwróć uwagę również na to, że okna w kuchni mogą być dodatkowo pokryte tłuszczem, dlatego tym bardziej powinieneś je umyć. Oczywiście, sprzątanie powinno również obejmować drzwi. Kolejnym miejscem bardzo często pomijanym jest… ściana. Tak, jeśli sprzątasz, nie powinieneś omijać ścian, bowiem na nich również osadza się kurz. Szczególnie teraz, w okresie letnim, kiedy bardzo często mamy otwarte okna. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak dużo alergenów osadza się na ścianach.

Sprzątasz? Te 4 miejsca są często pomijane. Też tak robisz?

Mamy już dwa miejsca, które bardzo często są pomijane podczas sprzątania. Mam na myśli włączniki światła oraz kontakty. Robisz porządki, zaglądasz tu i tam, a jednak o tym miejscu zapominasz, prawda? Nie chcę nic mówić, ale przecież dotykasz ten kontakt czy włącznik każdego dnia. A co za tym idzie? Oczywiście, przenosisz bakterie. Szczególnie, gdy wracasz do domu. Dlatego też podczas sprzątania powinniśmy wyczyścić każdy kontakt i gniazdko. Rzecz jasna, zachowując ostrożność, bo z prądem nie ma żartów.

Czas na ostatni punkt. A jest nim – uwaga – wnętrze szafy. Dziwne? Być może. Tak czy inaczej, dlaczego warto tam zaglądnąć? Cóż, wkładasz tam ubrania, a ubrania to włókna. Te z kolei tworzą kurz, dlatego kiedy już odkurzasz wszystkie wnętrza w domu, robiąc tak zwane generalne porządki, zaglądnij również do wnętrza szafy, aby i z tego miejsca pozbyć się bakterii. Jak to najlepiej zrobić? Oczywiście, najpierw opróżnij całą swoją garderobę. Następnie wykorzystaj w tym celu mocny odkurzacz, na przykład Samsung Bespoke Jet, skoro już o produkcie tej marki wspomniałem. Finalnie, będziesz mógł cieszyć się czystym mieszkaniem, do którego możesz zaprosić kogoś na randkę. Prawda?