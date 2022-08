Nie oszukujmy się. Jeśli ktoś dojdzie do władzy, maksymalnie wykorzystuje wszystkie przywileje. Właśnie dlatego posłowie latają samolotami wręcz nałogowo. W przeciągu 2,5 roku tej kadencji, wydano już 10 milionów złotych za 16 tysięcy lotów. Wyobrażacie sobie to? 16 tysięcy lotów. A ty człowieku masz siedzieć cicho i jeździć elektrykiem, by nie truć środowiska.

Ciężko to sobie wyobrazić, ale naprawdę, niektórzy wręcz przesadzają latając średnio co kilka dni. Oczywiście, wszystko na nasz koszt. Jestem przerażony tym, jak łatwo wydawane są pieniądze na takie rzeczy. Wystarczy tylko sprawdzić statystyki, które prezentuje Super Express. Według nich od 12.11.2019 do 30.06.2022 posłowie latali aż 16323 razy. Oczywiście tłumaczą się tym, że mieszkają daleko od Warszawy. No tak, to bardzo dobre usprawiedliwienie.

Posłowie latają samolotami. Kto najczęściej? Wydano 10 mln zł przez 2,5 roku!

Sprawdźmy, kto nadużywa przywileju związanego z lataniem, za który my, podatnicy płacimy. Najwięcej lotów wykonał Grzegorz Napieralski z KO, który latał aż 273 razy przez IX kadencję Sejmu. Wiecie ile za to zapłaciliśmy? Niecałe 160 tysięcy złotych. W czołówce najchętniej wydających nasze pieniądze jest również Edward Siarka z Solidarnej Polski. Ten poseł wykonał aż 197 lotów, które kosztowały 116,5 tysięcy złotych. To nic, że można również jechać pociągiem. Samolotem jest bardziej prestiżowo.

Kazimierz Gołojuch z PiS z Łańcuta także lubi wybierać samolot zamiast samochodu. Wykonał aż 196 lotów, za które zapłaciliśmy 116 tysięcy złotych. Rozumiem, że przeszkadza panu Kazimierzowi jazda drogą ekspresową na trasie Rzeszów – Lublin – Warszawa, którą ja pokonuję co tydzień po samochody testowe. Nie przekraczając dozwolonej prędkości, podróż ta trwa trzy godziny. Mogę Pana Kazimierza zabierać. Nawet za darmo.

Ile razy latali posłowie? Oto pierwsza dziesiątka

Mamy listę najczęściej latających posłów. Oto ona. Warto o tym pamiętać przy kolejnych wyborach.

Grzegorz Napieralski z KO, 273 loty, koszt łączny: 159 894 zł

Sławomir Nitras z KO, 262 loty, koszt łączny: 154 807,20 zł

Jarosław Rzepa z KP-PSL, 240 lotów, koszt łączny: 141 782,40 zł

Robert Kropiwnicki z KO, 239 lotów, koszt łączny: 140 691,60 zł

Jacek Protasiewicz z KP-PSL, 233 loty, koszt łączny: 137 257,20 zł

Marek Rząsa z KO, 204 loty, koszt łączny: 120 657,60 zł

Dariusz Wieczorek z Lewicy, 201 lotów, koszt łączny: 119 458,80 zł

Edward Siarka z Solidarnej Polski, 197 lotów, koszt łączny: 116 478,00 zł

Kazimierz Gołojuch z PiS, 196 lotów, koszt łączny: 115 992,00 zł

Agnieszka Pomaska z KO, 190 lotów, koszt łączny: 112 125,60 zł

Jak widać, posłowie latają samolotami wybitnie chętnie. Co ciekawe, najchętniej podróżują posłowie opozycji. Nie wygląda to pozytywnie, pod kątem wizerunkowym. Rzecz jasna, to tylko pierwsza dziesiątka opublikowana przez Super Express. Domyślam się, że inni również chętnie wsiadają do samolotów, bo skoro za darmo, to czemu by nie skorzystać, prawda?