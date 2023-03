Powerbank do samochodu w świetniej cenie! Nie przegap tej promocji!

Sytuacji w życiu każdego kierowcy, w której zaskoczy nas padnięty akumulator, jest co najmniej kilka. Dlatego też warto mieć coś, co pomoże nam odpalić samochód. W oficjalnym sklepie Baseus na Allegro znajdziemy ciekawą ofertę na powerbank do samochodu. Pomoże nam właśnie w takich chwilach. Nie przegap tej oferty!

Padł akumulator? Powerbank do samochodu na ratunek

Spięcie w instalacji elektrycznej, długi postój auta czy po prostu zostawione zapalone światła na postoju. Takie rzeczy mogą sprawić, że w rano, kiedy wsiądziemy do auta, nasz samochód nie będzie chciał odpalić. Padnięty akumulator to coś, czego za wszelką cenę chcemy uniknąć. Niestety, takie sytuacje zdarzają się w najmniej oczekiwanych momentach. Dlatego też rozwiązaniem jest powerbank do samochodu.

Przeczytaj także: Świetna okazja w Biedronce. Ten gadżet to konieczność!

Powerbank do samochodu to urządzenie, które swoim wyglądem i zastosowaniem przypomina standardowy bank energii, a ten, który oferuje Baseus w swoim oficjalnym sklepie na Allegro, nie tylko pozwoli odpalić samochód mający problem z akumulatorem, ale także naładuje wszelkie urządzenia mobilne! Takiej okazji nie możecie przegapić!

Rozrusznik do samochodu Baseus w świetniej cenie! Nie przegap tej promocji! Rozrusznik do samochodu Baseus w świetniej cenie! Nie przegap tej promocji!

Rozrusznik Baseus Super Energy Air w świetnej cenie

Jeśli nie chcecie zaskoczyć się rozładowanym akumulatorem o poranku, to z pomocą rusza tutaj powerbank do samochodu. Jest to po prostu mobilny rozrusznik. Mowa tutaj o modelu Baseus Super Energy Air o pojemności 10 000 mAh. To urządzenie pozwoli nam nie tylko na uruchomienie samochodu w kilka sekund, ale również na naładowanie urządzeń mobilnych. W końcu jest to powerbank!

Normalna cena rozrusznika Baseus Super Energy Air waha się od 300 do 400 złotych w zależności od wyceny danego sklepu. Ten w oficjalnym sklepie Baseus na Allegro został przeceniony na 217,55 PLN. Warto jednak zaznaczyć, że z promocji mogą skorzystać jedynie posiadacze Allegro Smart!. Wtedy też mamy darmową wysyłkę. Aby kupić ten niewielki rozrusznik na promocji, można skorzystać z programu Smart! na start, który jest darmowym (limit 5 darmowych dostaw, ważność na 3 miesiące), bądź wykupić zwykłego Smarta z miesięczną opłatą za 10,99 zł.

Nie przegapcie tej okazji! W oficjalnym sklepie Baseus rozrusznik mobilny za mniej niż 220 złotych! Źródło: Allegro

Tutaj znajdziecie link do oferty.