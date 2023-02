Świetna okazja w Biedronce. Ten gadżet to konieczność!

Ile razy wychodziliście z domu i orientowaliście się, że wasz smartfon jest bliski rozładowania? Teraz nie będzie z tym problemu, ponieważ ta okazja w Biedronce jest po prostu świetna. Przy zakupie powerbanku wysokiej klasy kabel dostaniemy za złotówkę!

Okazja w Biedronce. Ten gadżet to must-have

Smartfony i inne urządzenia mobilne stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Nie tylko zapewniają nam kontakt ze światem, ale pozwalają odciąć się od niego przy pomocy muzyki czy potrafią wskazywać nam drogę, zastępując nawigacje. Czasami zdarza się tak, że energii w tych urządzeniach brakuje, kiedy musimy akurat wyjść.

Tutaj przychodzi świetna okazja w Biedronce, która pozwoli nam zaopatrzyć się w powerbank marki Baseus. Do zestawu dołączony jest kabel o wartości 20 złotych, który kosztuje nas jedynie złotówkę! Obok takiej okazji nie możemy przejść obojętnie!

Powerbank Baseus z kablem za złotówkę

Powerbank to gadżet, który sprawdza się w wielu sytuacjach, właśnie wtedy, kiedy potrzebna nam jest energia do naładowania innych urządzeń. Okazja w Biedronce pozwala nam na zakup powerbanka Baseus o pojemności 10 000 mAh! Urządzenie zostało wyposażone dwa wyjścia USB typu A, jedno USB typu C i wejście microUSB. Dodatkowo znajdziemy tutaj wyświetlacz informujący nas o stanie naładowania akumulatora.

Okazja w Biedronce polega na tym, że przy zakupie powerbanka Baseus możemy zakupić kabel w oplocie z końcówką USB typu C o wartości 20 złotych jedynie za złotówkę. Przewód dostępny jest w kilku wersja kolorystycznych. Promocji podlegają tylko te kable oznaczone jako “Baseus 1 ZŁ”.

