Ekspres w Lidlu za pół darmo! Śpiesz się, bo promocja potrwa tylko 5 dni!

Ekspres w Lidlu za gorsze? Tak i o to tylko przez kilka dni! W ofercie popularnej sieci sklepów pojawi się kolbowy ekspres ciśnieniowy z systemem sitkowym Silvercrest KITCHEN TOOLS. Jeśli rozglądasz się za takim urządzeniem, to jest to idealna okazja do kupna!

Oferta rusza już w poniedziałek i potrwa tylko kilka dni!

Jeśli jesteś miłośnikiem kawy i akurat tak się składa, że poszukujesz nowego ekspresu, to w Lidlu znajdziesz coś naprawdę ekstra i to w naprawdę niskich pieniądzach. Ekspres w Lidlu pojawi się w poniedziałek, 6 marca i promocja na niego będzie trwała do 11 marca 2023 roku. Macie więc pięć dni na zakup tego urządzenia.

Tani ekspres w Lidlu to ciśnieniowy model kolbowy z systemem siatkowym, co oznacza, że w odróżnieniu od automatycznych ekspresów, tutaj kawę będziemy musieli umieścić samodzielnie w kolbie. Model ten jest więc idealnym wyborem dla osób, które w szybki sposób chcą zrobić sobie pyszną poranną kawę.

Ekspres w Lidlu za świetne pieniądze

Ekspres do kawy Silvercrest KITCHEN TOOLS, który od poniedziałku znajdzie się w ofercie Lidla to urządzenie, które pozwoli nam na przygotowanie pysznej kawy. W tych pieniądzach ciężko szukać urządzenia o podobnych parametrach. Tani ekspres w Lidlu oferuje ciśnienie 15 barów, posiada parową dyszę spieniającą mleko, która również dostarcza gorącą wodę.

Zestaw jest bardzo bogaty, ponieważ dołączono do niego miarkę do kawy z tamperem, sitka na jedną lub dwie filiżanki, zbiornik na wodę o pojemności 1,2 litra. Silvercrest KITCHEN TOOLS posiada wyciąganą tackę ociekową, co pozwoli na szybkie i sprawne mycie urządzenia. Cena? Niska, ponieważ ekspres w Lidlu wyceniono na jedynie 349 złotych!

Źródło: Lidl