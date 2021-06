Poznaliśmy ceny nowych modeli Seat Ibiza i Seat Arona

Seat Ibiza i Arona doczekały się modernizacji nadwozia. Odświeżone samochody hiszpańskiej marki już niebawem trafią do polskich salonów. Producent przedstawił ceny obu modeli, które przeszły facelifting. Jak się prezentują?

Seat zdecydował się na facelifting swoich popularnych miejskich modeli

Seat Ibiza i Arona to popularne miejskie modele hiszpańskiego producenta samochodów osobowych. Teraz przeszły one facelifting, który jeszcze bardziej je unowocześnił. Projektanci, którzy byli zaangażowani w modernizację obu modeli, chcieli zachować młodzieńczy charakter aut i ich intuicyjność. Bez wątpienia to się udało. Auto prezentują się bardzo nowocześnie i pomimo miejskiego przeznaczenia, mogą pochwalić się dość agresywnym wyglądem.

W nowych modelach Seat Ibiza i Arona znajdziemy nowoczesne rozwiązania, które przydadzą się każdemu kierowcy. Producent zdecydował się na ulepszenie funkcjonalności i jakości wnętrza. W każdej z wersji wyposażeniowej znajdziemy technologię Full Link, która umożliwia korzystanie z systemów Android Auto i Apple CarPlay. Na pokładzie znalazł się także system Seat Conncet, który daje wgląd na wszystkie dane auta, włącznie ze stylem jazdy czy pozycji parkowania pojazdu. Zarówno Ibizę, jak i Aronę wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak aktywny tempomat.

Arona zyskała nowe, agresywniejsze oblicze

Seat zdecydował się na zmianę wyglądu swojego miejskiego crossovera. Nowy Seat Arona cechuje się teraz bardziej agresywnym wyglądem i dynamiczną sylwetką, która wyróżnia się na drodze. Projektanci zadbali również o lepszą widoczność podczas jazdy, co przekłada się na większy poziom bezpieczeństwa podczas podróżowania. Swój wygląd zmieniła nie tylko maska, ale także zderzaki i lampy przeciwmgielne.

Arona to model, który dostępny jest w leasingu. Opłaty za samochód wynoszą 711 złotych netto co miesiąc. Mowa tutaj o wersji Reference napędzanej litrowym silnikiem TSI o mocy 95 KM. Jeśli interesuje was coś mocniejszego, to wersja Style napędzana jest silnikiem o takiej samej pojemności, jednak oferuje 110 KM mocy. Dostępna jest ona od 747 zł miesięcznie lub za 80 200 złotych przy jednorazowej opłacie. Najmocniejszym wariantem jest wersja FR, która napędzana jest 1,5-litrową jednostką o mocy 150 KM. Auto to dostępne jest w cenie 104 100 złotych lub przy miesięcznej opłacie 986 PLN. Wersję tą wyposażono w system Navi z 9,2-calowym wyświetlaczem i dwa złącza USB C. Tutaj znajduje się pełen cennik modelu Arona.

Nowa Ibiza prezentuje się bardziej dynamicznie

Facelifting sprawił, że Seat Ibiza jeszcze bardziej zyskał na sportowym charakterze. Odświeżone auto zyskało bardziej dynamiczną sylwetkę, pełne światła wykonane w technologii LED oraz nowe wzory felg. Auto zyskało również na detalach – na tylnej klapie znajdziemy logo SEAT, które zostało inspirowane odręcznym pismem. Ibiza w podstawie została wyposażona w system kontroli odstępu Front Assist z funkcją automatycznego hamowania, ochrony pieszych i rowerzystów, a także asystenta pasa ruchu Lane Assist.

Wersja Reference Seata Ibizy dostępna jest w ratach od 619 złotych bez wpłaty własnej. Jednorazowa cena modelu to 61 800 PLN. Wersja ta napędzana jest jednostką o pojemności jednego litra i mocy 80 KM. Na pokładzie znajdziemy 5-biegową skrzynię manualną. Wersja FR oferuje silnik 1.0 TSI o mocy 110 KM i 6-biegową manualną skrzynię biegów. Dostępny jest także wariant z 1.5-litrowym silnikiem o mocy 150 KM i 7-biegową skrzynią DSG. Słabszy wariant dostępny jest w ratach 841 PLN za miesiąc lub 82 700 PLN przy zakupie gotówką. Z kolei model o większej mocy to koszt 95 400 PLN lub 1000 złotych co miesiąc. Cennik modelu Ibiza na rok modelowy 2022 znajdziecie pod tym linkiem.

Seat Ibiza dostępna w programie „Szybki wybór”

Hiszpański producent stara się ułatwić konfigurowanie nowych aut, dlatego też w przypadku Seata Ibizy znajdziemy funkcję „Szybki wybór”. Ibiza w tej opcji dostępna jest w trzech wariantach – Reference, Style i FR.