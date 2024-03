Praga samochodem w 2024 roku. Jak zaplanować podróż?

Miasto stu wież – tak określana jest malownicza Praga, w której nie brakuje zachwycających zabytków, pysznych knedlików i tradycyjnego, czeskiego piwa. Stolica północnego sąsiada Polski jest częstym kierunkiem podróży osób, które chcą zorganizować city break, wybierając jako środek lokomocji własny samochód. O czym warto pamiętać, decydując się na dojazd do Pragi samochodem? Jakich przepisów musimy przestrzegać, udając się do Czech? Jeśli interesuje Cię wyjazd pod tytułem: “Praga samochodem”, zachęcamy do lektury tego tekstu. W poradniku podpowiadamy, jak wyposażyć auto przed tego typu podróżą, gdzie parkować w Pradze i jaką trasę wybrać, aby dotrzeć najszybciej do miejsca docelowego.

Praga samochodem. Jak zaplanować podróż?

Dojazd do Pragi samochodem – czy to dobry pomysł?

Dojazd do Pragi samochodem wydaje się dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli wybieramy się na krótki, około weekendowy wypad. Dobrą informacją dla kierowców jest fakt, że sieć autostrad jest bardzo dobrze rozwinięta i stale się poprawia. Sieci te łączą największe czeskie miasta, tj. Pragę, Brno, Ostrawę, Ołmuniec, Pilzno, wyprowadzając do przejść granicznych – dzięki temu podróżujący mogą urozmaicić wycieczkę, bez większych problemów komunikacyjnych. Istnieją też rzecz jasna bezpłatne obwodnice miejskie, jednak warto wiedzieć, że są to krótkie odcinki.

Praga samochodem to zatem dobry pomysł, jednak należy pamiętać o kilku istotnych sprawach, aby uniknąć ewentualnego mandatu. Jedną z najważniejszych kwestii są winiety – Czechy nie należą jednak do zbyt drogich krajów w tej kwestii. Podstawowa winieta 10-dniowa to koszt ok. 56 zł i można ją nabyć zarówno online, jak i na granicy, czy stacjach benzynowych. Warto wiedzieć, że jest to tańsza opcja niż typowo czeskie winiety. Wspomniana opłata dotyczy pojazdów do 3,5 t. Nie można nabyć winiety weekendowej, czy tygodniowej. Z opłat natomiast zwolnione są motocykle, samochody elektryczne i wykorzystujące wodór. Podróżując do Pragi samochodem, należy zwracać uwagę na znaki – można bowiem bardzo szybko znaleźć się na drodze płatnej. Drogi tego typu oznaczone są sześciobokiem z szarym kołem pośrodku.

Praga samochodem – jak się przygotować?

Wyposażenie się w winietę to podstawowe zadanie, jakie musimy wykonać, jeśli interesuje nas Praga samochodem – jej brak bowiem wiąże się z mandatem o wysokości nawet 800 zł. To jednak niejedyna kwestia, o jakiej musimy pamiętać. Równie istotne jest wyposażenie samochodu, które w przypadku dojazdu do Pragi samochodem musi być bardziej rozbudowane, niż ma to miejsce podczas podróżowania po Polsce.

Ciekawostką jest to, że mimo iż Czechy ratyfikowały Konwencję Wiedeńską o Ruchu Drogowym, na której mocy wystarczające jest, aby wyposażenie auta było zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany, czescy policjanci często nie znają tych rozporządzeń. Chcąc zatem uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności, warto doposażyć samochód w niezbędne elementy zgodne z zasadami obowiązującymi w Czechach. Należy zatem zaopatrzyć się w:

koło zapasowe, lewarek i klucz

komplet zapasowych żarówek i bezpieczników

kamizelkę odblaskową – WAŻNE! zgodnie z czeskimi wytycznymi, powinna się ona znajdować w kabinie samochodu, nie w bagażniku, a osoba opuszczająca samochód poza terenem zabudowanym powinna ją mieć ZAWSZE na sobie

apteczkę wyposażoną zgodnie z unijnymi standardami, czyli zawierającą opaskę uciskową, bandaż jałowy, gumowe rękawiczki, plaster, nożyczki

trójkąt ostrzegawczy

gaśnicę

Podczas rutynowej kontroli policja ma prawo zweryfikować stan wyposażenia pojazdu – w razie braków kierowca musi się liczyć z otrzymaniem mandatu, którego wysokość zazwyczaj jest równa 350 zł.

Wycieczka do Pragi własnym samochodem – przepisy obowiązujące w Czechach

Dzięki dobrym drogom dojazd do Pragi nie powinien być zbyt męczący, aby cały wyjazd wiązał się wyłącznie z dobrymi momentami, należy zaznajomić się z przepisami obowiązującymi w Czechach. Poza odpowiednim wyposażeniem auta musimy pamiętać, że kierowcy zobowiązani są zachować całkowitą trzeźwość – na terenie Czech dopuszczalna liczba promili to 0! W sytuacji, gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu, może otrzymać mandat w wysokości od 10 000 do 20 000 koron czeskich, co daje kwotę ok. 2000 zł. Z jakimi jeszcze przepisami wiąże się Praga samochodem?

kierowcy muszą przestrzegać obligatoryjnego korzystania z zestawu głośnomówiącego

prowadzący pojazdem mają zakaz korzystania ze sprzętu pozwalającego na wykrywanie fotoradarów

kierowcy muszą używać świateł mijania przez cały rok (złamanie tego przepisu wiąże się z mandatem w wysokości powyżej 200 zł)

obowiązująca prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h, poza obszarem zabudowanym 90 km/h. Dojazd do Pragi drogami ekspresowymi może odbywać się z maksymalną prędkością 110 km/h, na autostradzie 130 km/h (podobnie, jak w przypadku wyżej wspomnianych wykroczeń, również i w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości grzywna wynosi powyżej 200 zł)

drogami ekspresowymi może odbywać się z maksymalną prędkością 110 km/h, na autostradzie 130 km/h (podobnie, jak w przypadku wyżej wspomnianych wykroczeń, również i w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości grzywna wynosi powyżej 200 zł) od 01 listopada do 31 marca wszyscy kierowcy zobowiązani są do korzystania z opon zimowych jeśli wymagają tego warunki atmosferyczne

wszyscy pasażerowie zobowiązani są do podróżowania z zapiętymi pasami

dzieci o wzroście poniżej 150 cm i wadze 36 kg nie mogą podróżować na przednim siedzeniu (również w foteliku!)

w przypadku wystąpienia korka na autostradzie kierowcy zobowiązani są utworzyć 3-metrowy korytarz życia. Niedostosowanie się do tego wymogu grozi karą grzywny w wysokości 5000 koron czeskich.

WAŻNE! Jeśli podczas wycieczki do Pragi własnym samochodem otrzymamy mandat, jesteśmy zobligowani uiścić opłatę natychmiast – gotówką! Warto też wiedzieć, że za złamanie przepisów ruchu drogowego kierowca otrzyma też punkty karne – zdobycie 12 punktów karnych jest równoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku i zatrzymaniem prawa jazdy.

Praga samochodem – gdzie zaparkować?

Dojazd do Pragi samochodem to jedno, parkowanie drugie. Odwiedzając naszych sąsiadów, musimy liczyć się ze strefą płatnego parkowania w niemal całym centrum, a dodatkowo z miejscami parkingowymi oznaczonymi różnymi kolorami. Praga samochodem może zatem przyprawić o zawrót głowy, gdy będziemy chcieli zrobić postój. Wyróżnić można bowiem kilka stref:

strefa niebieska – jest ich najwięcej. W tych miejscach mogą parkować na dłużej wyłącznie osoby, które są zameldowane w danej dzielnicy. Osoby zwiedzające Pragę samochodem mogą w tej strefie zatrzymać się odpłatnie i to maksymalnie na 3 godziny

– jest ich najwięcej. W tych miejscach mogą parkować na dłużej wyłącznie osoby, które są zameldowane w danej dzielnicy. Osoby zwiedzające mogą w tej strefie zatrzymać się odpłatnie i to maksymalnie na 3 godziny strefa pomarańczowa – to miejsca parkingowe zlokalizowane w pobliżu szpitali i urzędów, skierowane do osób odwiedzających chorych i załatwiających sprawy formalne. Maksymalny czas postoju w takim miejscu określony jest na znaku drogowym

– to miejsca parkingowe zlokalizowane w pobliżu szpitali i urzędów, skierowane do osób odwiedzających chorych i załatwiających sprawy formalne. Maksymalny czas postoju w takim miejscu określony jest na znaku drogowym strefa fioletowa – w miejscach oznaczonych tym kolorem możemy zaparkować samochód na maksymalnie 24 godziny

– w miejscach oznaczonych tym kolorem możemy zaparkować samochód na maksymalnie 24 godziny strefa żółta – oznaczona żółtymi liniami – tych miejsc należy unikać, jest to strefa zarezerwowana dla służb miejskich. Parkowanie w tym miejscu grozi odholowaniem, a co za tym idzie, wiąże się z dodatkowymi, sporymi kosztami.

Praga samochodem – jak zmniejszyć koszty parkowania?

Z racji tego, że parkowanie jest płatne, może się to wiązać ze sporymi kosztami, zwłaszcza jeśli planujemy zwiedzać, a więc zostawiamy auto na dłuższy czas. Jest jednak na to pewne rozwiązanie – sieć P+R, która jest rozlokowana w różnych częściach stolicy Czech. Są to parkingi umiejscowione blisko stacji metra i stanowią najtańszą opcję w Pradze – koszt pozostawienia auta na dobę to jedynie 20 koron czeskich. Pozostawiając samochód w godzinach nocnych – między 1 a 4, do wspomnianej kwoty należy doliczyć dodatkowo 100 koron i 20 za kolejny dzień. Nieopodal sieci P+R są też dobre połączenia tramwajowe, dzięki czemu można bez trudu przemieszczać się po Pradze komunikacją miejską.

Praga samochodem – dodatkowe koszty

Dotychczas wjazd do centrum czeskiej stolicy był bezpłatny, jednak w 2024 roku ma to ulec zmianie. Mowa o dzielnicy Praga 1, do której codziennie wjeżdża nawet do 75 tys. aut. Wraz ze zmianami obszar ten zostanie podzielony na strefy, między którymi przepływa rzeka Wełtawa – z jednej strony będzie to obszar przebiegający od ulicy Narodni i Na Przikopech do rynku staromiejskiego, z drugiej od ulicy Ujezd do Placu Malostrańskiego.

Zabieg ten ma na celu zmniejszyć liczbę aut, a więc ograniczyć korki. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, jednak zapowiadane zmiany mają dotyczyć konieczności uiszczenia opłaty za wjazd do centrum w wysokości 200 koron dziennie, co daje ok. 37 zł. Zwolnione z opłat byłyby osoby mieszkające i pracujące w tym obszarze oraz kurierzy, najprawdopodobniej również taksówkarze.

Praga wjazd samochodem do centrum – trasy i czas podróży

Praga samochodem – ile trwa podróż i jaką trasę najlepiej wybrać? Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje

Kierunek Odległość Czas podróży Polecana trasa Alternatywne trasy

Kraków – Praga



535 km

5 godz. 19 min



D1 D11 (odległość: 511 km, czas podróży: 5 h 35 min)

A4 (odległość: 483 km, czas podróży: 5 h 51 min) Wrocław – Praga 288 km 3 godz. 48 min D11 A4 (odległość 335 km, czas trwania podróży: 3 h 51 min)

Trasa 16 (odległość: 279 km, czas podróży ok. 4 h 11 min) Warszawa – Praga 640 km 6 h 59 min E67 A4 (odległość: 688 km,czas trwania podróży: 7 h 2 min)

A1 i D1(odległość: 741 km, czas trwania podróży: 7 h 5 min) Gdańsk – Praga 747 km 7 h 56 min S5 S5 i D11(odległość: 736, czas trwania podróży: 8 h 1 min)

S5 i A2(odległość: 818 km, czas trwania podróży: 8h 21 min) Białystok – Praga 828 km 8 h 45 min E67 E67 i A4(odległość: 876 km, czas trwania podróży: 8 h 48 min)

D1(odległość: 940 km, czas trwania podróży: 8 h 58 min)

Praga samochodem to dobry pomysł, zwłaszcza jeśli podróżujemy z dziećmi, planujemy krótki urlop lub chcemy przy okazji zwiedzić okoliczne miejscowości. Sam dojazd do Pragi nie stanowi większego problemu dzięki dobrym połączeniom drogowym, podobnie, jak przemieszczanie się ze stolicy Czech do innych miast, mimo konieczności zakupu winiet nie jest to zbyt duży wydatek, a wymieniona w poradniku alternatywa dla tradycyjnego parkowania pomoże też zmniejszyć koszty już podczas samego pobytu.

Planując podróż, warto pamiętać o obowiązujących w Czechach przepisach – dzięki temu wycieczka z pewnością będzie udana i pozbawiona nieprzyjemnych niespodzianek związanych z mandatami. Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat winiet i dowiedzieć się ile konkretnie wynoszą opłaty drogowe – Czechy dokładnie opisujemy na łamach naszego bloga, gdzie znajdziesz poświęcone tym kwestiom poradniki. Zapraszamy do lektury!