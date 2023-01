Premiera Forza Motorsport 8 przesunięta? Niepokojące wieści

Od ostatniej premiery Forzy Motorsport minęło sześć lat, dlatego też fani tej odsłony mocno ekscytowali się na wieści o tym, że na 2023 rok zapowiedziano odsłonę najnowszej części. Okazuje się, jednak, że premiera Forza Motorsport 8 może zostać przesunięta o kilka miesięcy!

Forza Motorsport 8 zadebiutuje w 2023 roku

Ostatnia Forza Motorsport 7 została wydana w 2017 roku, czyli sześć lat temu. Kiedy Microsoft zapowiedział, że oczekiwanie na kolejną część wkrótce się skończy, ponieważ najnowsza odsłona zadebiutuje w 2023 roku, fani serii nie kryli swojego zadowolenia.

Forza Motorsport 8 to gra, która ma wprowadzić wiele nowości. Projektanci postanowili przeprojektować dostępne w grze mapy, poprawiony został system fizyki, a prowadzenie auta będzie zależne od nawierzchni, mieszanki gumy w oponach czy też od pogody, która ma być zmienna, tak samo, jak pory dnia. Gra będzie po prostu lepsza od swojej poprzedniczki, co nie powinno dziwić, ponieważ dzielić będzie je aż 6 lat!

Tytuł zaoferuje zmienną pogodę i pory dnia, zaawansowany system fizyki oraz wiele innych aspektów związanych z prowadzeniem aut.

Premiera może zostać przesunięta w czasie

Niestety, o ile ekscytacja związana z premierą nowej Forzy jest duża, to jednak pojawiły się bardzo niepokojące informacje dotyczące daty wydania gry. Jak podał dziennikarz Jeff Grubb w programie Games Mess Decides, Forza Motorsport 8 nie zostanie zaprezentowana wiosną tego roku.

Dziennikarz sugeruje, że Forza Motorsport 8 będzie miała swoją premierę w drugiej połowie tego roku. Grubb zdradził, że może to być trzeci kwartał roku, jednak niewykluczone jest to, że gracze zagrają w najnowszą odsłonę serii w grudniu. W tym momencie są to jedynie przypuszczenia, więc trzeba brać je z dystansem.

Źródło: GameRevolution/YouTube