Prezent dla mamy? MOVA ma coś, co może się sprawdzić!

Idealny prezent dla mamy? Cóż, nie jest to łatwe, a 26 maja zbliża się wielkimi krokami. Jak wiadomo, Dzień Matki to moment, kiedy chcemy podziękować jej za wszystko, co dla nas robi. Ale zamiast kolejnych kwiatów czy czekoladek, co powiesz na prezent, który faktycznie ułatwi jej życie?

Prezent dla mamy? Na zdjęciu robot sprzątający MOVA P10 Pro Ultra.

I tu właśnie wjeżdża MOVA, cała w rabatach. Tylko do 25 maja trwa specjalna promocja na inteligentne sprzęty domowe i ogrodowe – takie, które same wiedzą, co mają robić i nie trzeba im sto razy powtarzać. Kupujesz prezent dla mamy i do tego oszczędzasz! Zniżki sięgają 26%, więc jeśli ktoś rozważał zakup robota sprzątającego albo kosiarki, teraz jest ten moment, kiedy naprawdę warto.

A co nowego w trawie piszczy ?

W promocji mamy robot koszący MOVA 1000 – sprzęt, który dba o trawnik i nie wymaga żadnych kabli, przewodów czy nadzoru z balkonika. Dzięki technologii UltraView z czujnikiem LiDAR 3D ogarnia teren w promieniu 30 metrów i potrafi pracować nawet na pochyłościach do 45%. A że przy tym robi to cicho (poniżej 60 dB), to idealnie nadaje się do ogrodu, w którym mama chce odpocząć, a nie czuwać przy koszeniu. Robot posiada również tryb przyjazny dla zwierząt, czujnik deszczu oraz możliwość tworzenia niestandardowych wzorów koszenia. Czas ładowania to zaledwie 40 minut – Teraz taniej aż o 26%.

W środku też posprzątane.

Jeśli bardziej chodzi Ci po głowie ulga od codziennych porządków w domu, MOVA ma w zanadrzu kilka mocnych propozycji:

P50 Pro Ultra – flagowy model, teraz z rabatem 25%. Ma 19 000 Pa mocy ssania, sam podnosi mopa nad dywan, wjeżdża pod meble i generalnie robi porządek, zanim człowiek zdąży sięgnąć po miotłę.

P50 Ultra z rabatem 21%. Robot ten samodzielnie myje swoje mopy gorącą wodą o temperaturze 75°C, gwarantując idealną czystość przy każdym sprzątaniu

P10 Pro Ultra – tańszy, ale nadal z klasą. Ma aż 7 funkcji auto-konserwacji i dociera tam, gdzie inne odkurzacze się poddają. Też przeceniony o 25%.

E20 – jeśli mama dopiero zaczyna przygodę z robotami, ten model to świetny start: prosty, skuteczny. Wyposażony w nawigację laserową LDS dokładnie mapuje dom i systematycznie czyści każde pomieszczenie- teraz z rabatem 20%.

Prezent dla mamy? Na zdjęciu robot sprzątający MOVA P50 Pro Ultra.

A jak ktoś woli klasykę…

…to też się znajdzie coś ciekawego. Na przykład MOVA S5 Sense – odkurzacz pionowy, który waży mniej niż dwulatka (1,76 kg), a do tego świeci lampką LED, pokazując gdzie naprawdę jest kurz. Do tego 8% taniej.

Albo MOVA X4 Pro, który pierze gorącą wodą i nie boi się plam – teraz przeceniony o 23%.

Prezent dla mamy? Na zdjęciu odkurzacz pionowy MOVA X4 Pro.

Gdzie to wszystko dorwać?

W RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, Allegro i na oficjalnej stronie marki MOVA. Ale pamiętajcie – promocja trwa tylko do 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Czyli jak to w życiu: kto pierwszy, ten mniej sprząta.

Więc jeśli szukasz prezentu, który zostanie z mamą dłużej niż czekoladki i nie zwiędnie jak bukiet – może to właśnie czas na MOVA? Co Ty na to?