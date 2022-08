To już dziś, 05.08.2022 odbędzie się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego, naszego topowego napastnika, który po wielu latach w Bayernie rozpoczyna nową przygodę – tym razem w stolicy Katalonii.

W pewnym stopniu transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona można uznać za… telenowelę. Nasz snajper stwierdził, że nie chce już dalej grać w Bayernie, z kolei jego pracodawca przypomniał mu, że nadal obowiązuje kontrakt. Początkowo nie było w ogóle rozmowy na temat transferu, aczkolwiek z racji tego, że w grę wchodziły pieniądze i to nie małe, Bayern Monachium ugiął się i pozwolił na przejście Roberta do Barcelony. W sumie, było to rozsądne, bowiem w przyszłym sezonie kończył się kontrakt Lewandowskiego z Bayernem, a to oznaczałoby, że reprezentant Polski mógłby przejść do innego klubu za darmo.

Prezentacja Roberta Lewandowskiego – gdzie oglądać?

Po tym, kiedy Barcelona faktycznie pochwaliła się transferem Lewandowskiego, wielu kibiców odczuwało pewien niedosyt. Fakt, Robert wyruszył do USA by spotkać się z nowymi kolegami z klubu, jednak jego prezentacja była trochę… żenująca, a już na pewno wyglądała na „tanią”. Na szczęście dziś doczekaliśmy się prezentacji Lewandowskiego w FC Barcelona z prawdziwego zdarzenia. Robert pojawi się na kultowym Camp Nou, a wszyscy będą mogli oglądać jego oficjalną prezentację. Warto wspomnieć, że na stadionie ma pojawić się kilkadziesiąt tysięcy osób! Co ciekawe, wcale nie musimy być w Barcelonie, by oglądać powitanie naszego napastnika w stolicy Katalonii. Prezentacja Roberta Lewandowskiego dostępna jest na żywo w serwisie YouTube. Sami zobaczcie!