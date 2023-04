Kaski motocyklowe są jednym z podstawowych elementów wyposażenie każdego kierowcy jednośladu. Dlaczego są tak ważne?

Niewielkie dodatki, które mają duże znaczenie

Poruszając się po drodze jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa zarówno ze strony naszego zachowania, wady maszyny jak i innych uczestników ruchów. Nigdy nie wiadomo, czy groźna sytuacja nas nie spotka, dlatego bardzo ważne jest by być choć trochę przed nią zabezpieczonym. Na właścicieli motorów czeka szeroki wybór dodatków ochronnych takich jak profesjonalna i wzmacniana odzież motocyklowa, buty, rękawiczki oraz kaski.

Dobry kask motocyklowy będzie wielkim wsparciem dla naszego bezpieczeństwa podczas poruszania się na trasie. Musimy pamiętać, że osłania naszą głowę, która jest jednym z najbardziej newralgicznych części ciała. W przypadku urazów tego miejsca, duża część uszkodzeń może okazać się nieodwracalna w skutkach, a w niektórych sytuacjach nawet śmiertelna. Pamiętajmy, że pośród różnych części ubioru motocyklisty, kaski są obowiązkowe w świetle prawa.

Co więcej, kask osłania naszą głowę przed gorszymi warunkami atmosferycznymi, zimnem, wiatrem oraz deszczem, a także ciałami obcymi, które mogą nas zranić. Uszy zyskują osłonę przed nadmiernym hałasem, a w przypadku całkowicie zabudowanych kasków z szybką chronione są również oczy. Pamiętajmy, że komfort oraz wygoda jazdy wpływa na szybkość naszych reakcji oraz na poruszanie się po drodze.

Profesjonalne kaski motocyklowe. Na co zwracać uwagę?

Kaski motocyklowe integralne, otwarte oraz kaski motocyklowe szczękowe – różnice w budowie

Integralne modele, w tym kaski enduro, są uważane za najbezpieczniejsze linie. Skorupa kasku składa się z jednej części, nie mamy więc od czynienia ze spoiwami, które nawet przy najlepszym wykonaniu mogą być słabszymi miejscami.

W przypadku turystycznych kasków integralnych cała twarz jest chroniona, ponieważ okolice oczu chroni szybka. Warto więc przed zakupem dobrze sprawdzić jaka jest jej powierzchnia, czy nie powoduje refleksów oraz czy kask ma dobre wentylatory niepozwalające zbierać się wilgoci wewnątrz. Kask sportowy integralny ze względu na potrzebę większej lekkości nie posiada blendy słonecznej.

Kask otwarty różni się przede wszystkim tym, że nie ma części szczękowej. Dla wielu jest wygodniejszy, jednak musimy pamiętać, że daje mniejszą ochronę podczas wymagających warunków. Idealnie będzie pasował do spokojnej jazdy miejskiej lub poruszania się na motocyklach np. klasycznych.

Formą pośrednią między powyższymi typami jest kask szczękowy, który składa się z dwóch elementów. Ich ruchomość pozwala na otwieranie kasku w razie potrzeby oraz zamykanie przed wyruszeniem na trasę.

Dzięki dużej różnorodności akcesoriów dostępnych na rynku, każdy znajdzie kask motocyklowy spełniający wymagania wobec jego stylu jazdy. Osoby lubiące szybką jazdę na ścigaczach powinny zainwestować w kaski motocyklowe enduro. Użytkownicy miejskich dróg , preferujący spokojne trasy lub turystyczne motory mogą z powodzeniem zapewnić sobie właściwe bezpieczeństwo dzięki mniej zabudowanym modelom.

Profesjonalne kaski motocyklowe. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Przede wszystkim ważne jest tworzywo, z którego został wykonany kask. Musi ono wytrzymać nawet bardzo duże uderzenia i stanowić odpowiednią ochronę dla głowy. Jego twardość będzie miała znaczenia, lecz jednocześnie wnętrze powinno być na tyle miękkie by dostosować się do głowy i utrzymywać ją w odpowiednim położeniu.

Najlepsze kaski motocyklowe będą pochodziły od sprawdzonych producentów, którzy dbają o to by przechodziły liczne testy. Nie warto stawiać na produkty niewiadomego pochodzenia, ponieważ nie możemy być pewni ich skuteczności w ekstremalnych sytuacjach jakimi są wypadki.

W zależności od potrzeb istnieje możliwość rozszerzenia funkcji jakie może mieć kask. Dostępne są modele z np. integralnym interkomem, który idealnie spełni swoją rolę podczas poruszania się w większej ilości osób. Klasa premium jest bogata o dodatki.

Dla większego bezpieczeństwa nie powinno się kupować używanych kasków. Nigdy nie wiemy w jakich sytuacjach brały udział i czy nie posiadają mikropęknięć. Nawet najmniejsza wada może znacznie osłabić ich wytrzymałość i sprawić, że przy uderzeniu pękną.

Odpowiednio dopasowany kask

Kask motocyklowy musi być idealnie dopasowany do naszej głowy, dlatego tworzone są różne linie wielkościowe. Inny rozmiar będą miały kaski dziecięce, a inne kaski męskie lub damskie. Ale nawet w tych kategoriach występują różne rozmiary.

Właściwy kask jest osłoną dla naszej głowy, zabezpiecza ją i jednocześnie zapewnia potrzebny komfort. Kaski nie powinny się samoistnie poruszać po naszym ciele, lecz utrzymywać właściwą pozycję. Zbyt duże kaski będą się przesuwały, przez co w trakcie jazdy może dojść do sytuacji, w której zostanie ograniczona nasza widoczność. Samo niekontrolowane poruszanie się ich będzie działało na użytkownika rozpraszająco.

Producenci kasków zadbali również o to, by produkty występowały w różnym designie. Możliwości kolorów oraz wzorów na powierzchni są bardzo duże, możemy znaleźć produkt idealny pod nasz gust. Pamiętajmy jednak, że jest to kwestia drugorzędna. Najważniejszą funkcją kasku powinna być ochrona głowy i podczas zakupu zadbajmy przede wszystkim o tą kwestię.

