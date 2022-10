Większość stacji paliwowych wycofało już swoje rabaty na paliwo, jednak promocja Circle K na paliwo nadal trwa! Jak odebrać rabat i płacić mniej za paliwo? Zobaczcie sami!

Promocja Circle K na paliwo dalej trwa!

Circle K było pierwszą siecią stacji paliw w Polsce, która uruchomiła program promocyjny, dzięki któremu kierowcy mogli płacić za paliwo o kilkadziesiąt groszy mniej. Niestety, czas promocji na wszelkich stacjach skończył się kilka tygodni temu, jednak wspomniana wyżej stacja ogłosiła właśnie, że utrzymuje promocję!

W ramach programu lojalnościowego Circle K Extra kierowcy dalej mogą korzystać z promocji na paliwo. Trzeba jednak przyznać, że rabat nie jest tak pokaźny, jak w przypadku letnich promocji, jednak w dalszym ciągu pozwala płacić mniej na paliwo. Jak z niego skorzystać?

Stacja Circle K.

Jak skorzystać z promocji na stacjach?

Przede wszystkim trzeba zarejestrować się w programie Circle K Extra, a zrobić to możemy pod tym linkiem. Oczywiście potrzebna będzie nam aplikacja sieci, w której znajdziemy kartę do programu. Przy każdym tankowaniu trzeba więc pokazać naszą kartę.

Na stacji każdorazowo, kiedy kupimy 50 litrów paliwa, otrzymamy voucher rabatowy, który upoważnia do 10 groszowego rabatu na litrze na paliwa miles Diesel, miles 95 i SupraGAS. Promocja Circle K daje także 15 gr/l rabatu na paliwa milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel i milesPLUS Diesel arktyczny. Jednorazowo z rabatem można zatankować maksymalnie 85 litrów paliwa.

To nie wszystko, ponieważ przy zatankowaniu 100 litrów paliwa promocja Circle K pozwala każdej osobie, która bierze udział w programie lojalnościowym stacji otrzymać voucher rabatowy -50% na kawę lub hot doga. 150 litrów paliwa to voucher dający 50 proc. zniżkę na myjnię automatyczną. Co więcej, do 2 listopada trwać będzie promocja, dzięki której za zatankowanie 20 litrów dowolnego paliwa z kartą EXTRA można odebrać kawę lub hot doga za 99 groszy.

Źródło: CircleK