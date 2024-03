W Lidlu świętowanie! Od 11.03 Monsieur Cuisine 700 zł taniej

Kto by pomyślał, że z okazji dziesiątych urodzin “Lidlomixa”, tak mocno sklep obniży cenę sprzętu. Aby nie przedłużać, od poniedziałku Monsieur Cuisine 700 zł taniej. Sugeruję się spieszyć, ponieważ promocja będzie trwać od 11 do 16 marca.

Od 11.03 Monsieur Cuisine 700 zł taniej

Święta Wielkanocne coraz bliżej. Co to oznacza? Oczywiście, oprócz duchowego świętowania, jest to także okazja do spotkań z najbliższymi. Rzecz jasna, świąteczny stół w naszej kulturze musi być w tym czasie suto zastawiony. A jeśli potrzebujecie pomocy w kuchni, od poniedziałku będziesz miał okazję zakupić Monsieur Cuisine 700 zł taniej. To dlatego, że Lidl obchodzi “10 urodziny” tego sprzętu. Wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus by cena została obniżona do 1799 zł, co wydaje się być bardzo rozsądną opcją w porównaniu do konkurencyjnych modeli.

Od 11.03 Monsieur Cuisine 700 zł taniej

Babka, żurek i mazurek uratowane. Monsieur Cuisine 700 zł taniej

Już jutro w ofercie sklepów stacjonarnych, a także za pośrednictwem sklepu online Lidl pojawi się Monsieur Cuisine Smart, który jest wyposażony w 8-calowy ekran dotykowy oraz łączność bezprzewodową Wi-Fi. Jest to model posiadający 4,5-litrową misę do mieszania wykonaną ze stali nierdzewnej. Wraz z “Lidlomixem” otrzymamy także wkład do gotowania, nasadkę do gotowania na parze, wkładkę do gotowania na parze, pokrywę, wkład z ostrzami, nasadkę do ubijania, szpatułkę ze zdejmowaną końcówką, a także pokrywkę z otworem do napełniania i miarką. Jeśli będziecie potrzebowali, możecie dokupić nasadkę do robota z tarczą do krojenia. Ile kosztuje taki dodatek? 149 zł za zestaw.

Od 11.03 Monsieur Cuisine 700 zł taniej

Monsieur Cuisine Smart czyli “Lidlomix”. Co to takiego?

Prezentowany sprzęt to taki “multirobot” wyposażony w 8-calowy kolorowy wyświetlacz. Dzięki niemu możemy przygotować wiele ciekawych dań – to za sprawą kilkuset przepisów, które są “wbudowane” w urządzenie. Monsieur Cuisine Smart ułatwia gotowanie w każdym domu, gdyż tak naprawdę przeprowadza nas przez cały proces przygotowania potrawy. Nie będę znacznie się rozpisywał, gdyż sami możecie zobaczyć co oferuje ten sprzęt. Klikając w ten link przejdziecie na stronę Lidla prowadzącą prosto do sprzętu, który od jutra, 11 marca będzie oferowany w promocyjnej cenie. Pamiętajcie, akcja promocyjna będzie obowiazywać do soboty, 16 marca.