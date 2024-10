Marzy Ci się nowy Mercedes. Tak, wiem. W sumie, kto by nie chciał jeździć nowym autem, prawda? Tym bardziej, że zapłacisz w wynajmie ułamek ceny. Jak to możliwe? Są jakieś haczyki? Już wszystko wyjaśniam.

Nowy Mercedes za 700 zł miesięcznie? Testowałem taki model.

Jak zapewne zauważyłeś na zdjęciach, mowa o aucie z zielonymi tablicami, a więc samochodzie elektrycznym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał nabór w ramach programu „Mój elektryk” jakiś czas temu. Fakt, program wróci ale kiedy? Nie wie tego chyba nikt. Nie przeszkodziło to jednak Mercedes-Benz Polska i Mercedes-Benz Leasing Polska by uruchomić promocyjne finansowanie dla dwóch modeli: EQA oraz EQB. Jeden z takich samochodów testowałem – możesz przeczytać mój test Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC i muszę przyznać, to całkiem fajny samochód. Wszyscy jednak wiemy, że sprzedaż nie idzie marce tak, jak by tego oczekiwała. Stąd zapewne takie, a nie inne ruchy.

Nowy Mercedes-Benz EQA za 700 zł netto miesięcznie? Jest taka opcja.

Nowy Mercedes-Benz za niecałe 700 zł miesięcznie. Tak, to możliwe.

Środki w ramach programu „Mój elektryk” się wyczerpały. W związku z tym zainteresowanie samochodami elektrycznymi drastycznie spadło, a przecież i tak było przeciętne. Już nie wspominam nawet o samej utracie wartości, która jest wręcz przeogromna w przypadku takich samochodów. Mercedes-Benz Polska postanowił jednak zachęcić potencjalnych klientów by ci pomimo braku wsparcia rządowego zdecydowali się na zakup, bądź najem tego typu pojazdu. Czy się uda? Cóż, oferta jest kusząca, chociaż jak to zwykle w przypadku elektryków bywa – trafi do bardzo konkretnej grupy odbiorców. Jeśli nie chce Ci się czytać dalej napiszę wprost – w tej cenie masz auto do jazdy „wokół komina”, a i tak wpłata własna jest bardzo wysoka.

Co możemy mieć w tej kwocie? Przykładowo model EQA 250+ wyposażony w silnik elektryczny o mocy 190 KM. Auto ładne, fajne, wygodne – pisałem o nim jakiś czas temu, a link znajdziecie powyżej. Co ciekawe, przedsiębiorstwo zapewnia, że oferta finansowania zabezpiecza dotację z programu. Co to oznacza? Nie ma znaczenia czy program znów ruszy czy też nie. Całym procesem związanym z otrzymaniem dotacji ma zająć się Mercedes-Benz Leasing Polska. Ty, jako klient nie czekasz na dotację, a także nie pokrywasz wartości dofinansowania przed jej otrzymaniem.

Dzięki temu możesz mieć za około 700 zł netto miesięcznie wspomniane EQA 250+, lub EQB 250+ za około 800 zł netto miesięcznie. Oczywiście, zapomniano dodać, że to Lease&Drive czyli najem. Jeśli zdecydujesz się na auto w tej kwocie musisz liczyć się z limitem kilometrów wynoszącym 10000 km na rok. Kolejna rzecz – wpłacasz 30 tysięcy złotych na start. Co ciekawe, zwiększając roczny przebieg auta do 30 tysięcy kilometrów, rata miesięczna netto zmienia się na 1700 zł. Mnie zastanawia jednak pewien zapis.

Haczyk? Mi zapaliła się lampka

Fajnie, nowy Mercedes-Benz. Jeździsz w okolicach, więc te 10 tysięcy kilometrów nie jest problemem. Wpłacasz 30 tysięcy na start i przez dwa lata płacisz 700 zł netto – OK. Marka chwali się również tym, że udziela na zakup EQA lub EQB rabatu w wysokości przysługującej dotacji. A co, jeśli takowej nie otrzymasz? No właśnie. Wtedy pojawia się zapis: „Zawarcie umowy leasingowej nie jest zależne od uzyskania dotacji z programu Mój elektryk. W przypadku nieotrzymania dotacji Klient może zostać zobowiązany do zapłaty opłaty wstępnej w kwocie równej wysokości planowanej dotacji, tj. 24 215,12 zł.” Jest to więc w pewnym sensie ryzykowne, bo nagle może okazać się, że za ten najem nie zapłacisz około 50 tysięcy złotych, a znacznie więcej.

Dodam tylko, że prezentowana oferta opiera się na tak zwanej ścieżce „Szybki Start”, która oznacza, że możesz wystartować z leasingiem bez konieczności oczekiwania na dotację. Kwotę tą pokrywa Mercedes-Benz Leasing Polska i oferta gwarantuje utrzymanie warunków programu „Mój elektryk” jakby działał ale tylko w 2025 roku, a pamiętaj o tym, że Ty to auto wynajmujesz lub leasingujesz przez dłuższy okres.

Wysoka wpłata własna, niski roczny przebieg. Dla kogo jest taka oferta?

Jeszcze we wrześniu można było w formie finansowania Lease&Drive zdobyć Mercedesa Klasy C. Mam na myśli model 180, który przy wpłacie wstępnej na poziomie 25 – 30 tys zł i limicie rocznym wynoszącym 30 tysięcy kilometrów kosztował nas miesięcznie około 1200 – 1400 zł netto. Mało tego, jeśli limit kilometrów zmniejszałeś do 15 tys, za auto płaciłeś 800 zł netto miesięcznie. Nic, tylko brać, prawda? Niestety, program został wygaszony, a w jego miejsce pojawił się ten z EQA i EQB, który w mojej opinii jest dużo gorszy.