Przecieki Kolory serii iPhone 15 na zdjęciach!

12 września to data, którą zakreślili wszyscy fani nowych technologii. To właśnie wtedy Apple przedstawi nowe smartfony i inne urządzenia na specjalnie zorganizowanej konferencji. W sieci pojawiają się przecieki, a najnowszymi z nich są zdjęcia przedstawiające kolory serii iPhone 15. Co przygotował w tym roku gigant z Cupertino?

Apple wprowadzi kilka nowości

Modele iPhone 15 Pro mają przynieść rewolucyjne ulepszenia zarówno pod względem wyglądu, jak i specyfikacji względem poprzednika. Wycieki sugerują, że nowy model może być wyposażony w ekran o wyższej częstotliwości odświeżania – aż do 120 Hz lub nawet więcej. To otwiera drogę do jeszcze bardziej płynnych animacji oraz responsywności ekranu dotykowego. Poza tym prognozowane jest znaczące ulepszenie aparatu, co może przyczynić się do jeszcze lepszej jakości fotografii i nagrań wideo.

Przeczytaj także: Ze sklepów usunięto urządzenia AGD Klasy A+. O co chodzi?

Zmiany, które nastąpią w wyglądzie smartfona względem poprzednich generacji, nie będą drastyczne, jednak mają wprowadzić świeżość do nowego line-upu telefonów Apple. O ile z tyłu seria iPhone 15 będzie prezentować się praktycznie tak samo, jak iPhone 14, to jednak więcej zdarzy się z przodu urządzenia. Już teraz wiemy, że podstawowe modele iPhone 15 również będą korzystać z dynamicznej wyspy, która w poprzedniej generacji była zarezerwowana jedynie dla modeli Pro.

Kolory serii iPhone 15 na zdjęciach. Tego oczekujemy!

Największe zmiany zajdą na dole urządzenia, ponieważ przez wymogi Unii Europejskiej Apple w nowych iPhone’ach zastosuje złącze USB typu C, które zastąpi Lightning. Dzięki takiej zmianie dostaniemy szybsze ładowanie baterii i transferu danych, przede wszystkim uniwersalność. W sieci pojawiły się jednak zdjęcia, które pokazują kolory serii iPhone 15, których powinniśmy się spodziewać wraz z premierą nowych smartfonów Apple.

Za przecieki odpowiada Sonny Dickson, który zamieścił zdjęcia atrap serii “15”, które służą do tworzenia akcesoriów na prawowite modele. Zdjęcia przedstawiają kolor serii iPhone 15. Wiele wskazuje na to, że modele Pro będą dostępne w takich kolorach jak czarny, niebieski, srebrny i szary. Podstawowe smartfony mają być oferowane w kolorze czarnym, niebieskim, srebrnym zielonym i różowym. Co ciekawe, zaoferują one jaśniejsze kolory, natomiast wersja Pro będzie dostępna w ciemniejszych odcieniach.

Kolory serii iPhone 15 – modele podstawowe. Kolory modeli iPhone 15 Pro.

Źródło: Twitter