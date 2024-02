Przezroczysty ekran w laptopie. Ta firma tego dokonała!

Przezroczysty ekran w laptopie to zdecydowana nowość i przedsmak tego, czego można oczekiwać w przyszłości. Podczas targów świat zobaczył Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, czyli futurystyczne urządzenie, które zachwyca rozwiązaniam technologicznymi.

Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept pokazany światu

Jak wyróżniać się na tle konkurencji i skierować na siebie światło fleszy? Lenovo na MWC 2024 postanowiło zrobić to laptopem z transparentnym ekranem. Gigant technologiczny przedstawił światu przełomową koncepcję takiego urządzenia, jakim jest laptop Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Urządzenie zostało wyposażone w przezroczysty wyświetlacz Micro-LED o przekątnej 17,3-cala! Poza transparentnym ekranem znajdziemy tutaj również przezroczystą klawiaturę, co sprawia, że urządzenie prezentuje się jak laptop z (nie tak) odległej przyszłości!

Dzięki mocy Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) przezroczysty ekran wnosi korzystanie z laptopa na zupełnie nowy poziom. To połączenie tego, co wirtualne i rzeczywiste. Przezroczysty ekran pozwala na interakcję z obiektami fizycznymi i nakładanie informacji cyfrowych w celu tworzeniu unikalnych treści. Wykorzystany ekran oferuje wysoką saturację kolorów, kontrast i podświetlenie na poziomie 1000 nitów, dzięki czemu z tego niecodziennego laptopa można korzystać zarówno w pomieszczeniu, jak i poza nim.

ThinkBook Transparent Display Laptop Concept to laptop przyszłości. Fot. mat. prasowe

Przezroczysty ekran w laptopie otwiera wirtualne drzwi do rzeczywistego świata

Przezroczysty ekran w koncepcyjnym laptopie Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept jest w stanie otworzyć wirtualne drzwi do świata rzeczywistego. Ta nowoczesna technologia pozwala na naturalną integrację z otaczającą nas rzeczywistością. Za pomocą rysika, możemy płynnie przejść między klawiaturą a tablicą do rysowania, co zwiększa funkcjonalność takiego laptopa i odblokowuje nowe poziomy twórczości użytkownika.

Ta nowoczesna technologia, która opiera się na sztucznej inteligencji rzuca światło na to, jak w przyszłości będą Wyglądały komputery, które będą łączyć środowisko cyfrowe i fizyczne. Podczas targów MWC 2024 Lenovo i Motorola zaprezentowały także koncepcyjny projekt wyświetlacza smartfona, który jest w stanie zginać się i kształtować wedle potrzeb użytkownika. Został on zbudowany na bazie wyświetlacza i mechanicznych innowacji znanych ze składanych i zwijanych urządzeń Lenovo.

Przezroczysty ekran w laptopie, to coś, czego nie widziałeś. Fot. mat. prasowe Przezroczysty ekran w laptopie, to coś, czego nie widziałeś. Fot. mat. prasowe

Źródło: opr. wł./info. prasowa