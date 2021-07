Jak co miesiąc, Sony przygotowuje trzy darmowe gry dla abonamentów PlayStation Plus. Dzięki przeciekowi poznaliśmy ofertę PS Plus na sierpień 2021. W co zatem zagramy w przyszłym miesiącu?

Sony zdradziło swoją ofertę na sierpień

W dzisiejszych czasach niczego nie da się utrzymać w tajemnicy, a wszystko może zdradzić moment nieuwagi. Tak stało się w przypadku Sony. Na oficjalnej stronie PlayStation pojawiła się informacja na temat gier PS Plus. Abonenci, którzy korzystają z usługi PlayStation Plus, zacierają już ręce, ponieważ oferta na sierpień 2021 to trzy naprawdę bardzo dobre tytuły.

Warto podkreślić, że nie są to żadne plotki, ponieważ grafika z grami na PS Plus w sierpniu pojawiła się na oficjalnej, anglojęzycznej stronie konsoli PlayStation. Poniżej możecie zobaczyć zrzut ekranu.

Zrzut ekranu z wpadki Sony, które udostępniło ofertę PS Plus na przyszły miesiąc.

PS Plus na sierpień 2021 – w co zagramy?

PS Plus na sierpień 2021 to trzy tytuły, które spodobają się graczom. Pierwszym z nich jest Hunter’s Arena: Legends. Jest to gra RPG, która posiada w sobie także tryb Battle Royale. O tym, że gra Mantisco pojawi się w sierpniowym PS Plus, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu.

Drugim tytułem będzie dobrze znana seria Plants vs. Zobmies: Battle for Neighborville. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to już tłumaczymy. W grze musimy chronić swojej posesji przed atakiem zombie. Naszą główną bronią są rośliny, które mają specjalne umiejętności, dzięki którym są w stanie przeciwstawić się armii umarłych.

Ostatnim tytułem, który pojawi się w ofercie PS Plus na sierpień 2021, jest Tennis World Tour 2. Tytuł ten z pewnością przypadnie do gustu fanom tenisa ziemnego oraz tym, którzy przez oglądanie Igrzysk Olimpijskich będą chcieli samemu poczuć się, jak najlepsi sportowcy na świecie.

Źródło: Pushsquare