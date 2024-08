Motorsport swoje kosztuje. Dlatego Rajd Śląska 2024 ma nowego partnera. To Grupa Pietrzak, czyli multibrandowy dealer samochodowy z Katowic. Oczywiście, jest to korzyść dla obu stron. Warto więc zapamiętać datę – 11-13 październik, bowiem to właśnie wtedy odbędzie się wspomniany Rajd Śląska 2024.

Grupa Pietrzak świętuje w tym roku 30-lecie. Szybko minęło! W związku z tym jubileuszem przedsiębiorstwo zdecydowało się nawiązać współpracę z Rajdem Śląska 2024 stając się oficjalnym partnerem tej rundy rajdowych mistrzostw Europy FIA (FIA ERC). Przedsiębiorstwo dostarczy organizatorom kilkadziesiąt samochodów marki Renault. To nie koniec. Z racji 30-lecia, Grupa Pietrzak chce wydać album dokumentujący ewolucję motoryzacji na przestrzeni trzech dekad.

Rajd Śląska 2024 i Grupa Pietrzak nawiązali współpracę.

Tegoroczna edycja Rajdu Śląska zbiega się z 30-leciem Grupy Pietrzak. Świętowanie naszej okrągłej rocznicy poprzez współpracę z organizatorami tego wydarzenia podkreśla motoryzacyjny wizerunek firmy i jest kolejnym dowodem na nasze zaangażowanie w ważne lokalne inicjatywy. Jesteśmy dumni, że jako importer wielu marek samochodów dostawiamy naszą cegiełkę przy budowie historii Rajdu Śląska. Mateusz Widuch, marketing manager Grupy Pietrzak.

Rajd Śląska 2024 już w październiku. Grupa Pietrzak oficjalnym partnerem tego wydarzenia

W drugim tygodniu października startuje Rajd Śląska 2024. Bazą tego wydarzenia będzie Stadion Śląski. Start oraz tak zwany superoes mają być zlokalizowane w centrum Katowic. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Automobilistów we współpracy z Automobilklubem Ziemi Tyskiej. Głównym partnerem jest Województwo Śląskie. Warto wspomnieć o limitowanym albumie kolekcjonerskim, który przygotuje Grupa Pietrzak. Ma on przedstawiać historię rynku motoryzacyjnego w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. A kto, jak nie multibrandowy dealer ze Śląska, który cechuje się bogatym doświadczeniem, przygotuje album? Ma on ukazać się w grudniu. Zdobyć go będzie bardzo trudno, ponieważ mówimy o zaledwie stu pięćdziesięciu egzemplarzach. Tak. Będzie to nie lada gratka – zarówno dla fanów motoryzacji, jak i historii.

Rajd Śląska jest bardzo ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez motorsportowych. Mam tu na myśli nasz kraj. Dlaczego? W ubiegłym roku dołączył on do miedzynarodowego cyklu FIA European Rally Trophy. To oznacza, że w tym roku mamy do czynienia z rundą rajdowych mistrzostw Europy (FIA ERC), a więc najstarszego rajdowego cyklu. Dobrze analizujesz. Rajd Śląski będzie bardzo prestiżowym wydarzeniem na „mapie” wydarzeń motorsportowych.

Rajd Śląska 2024. Jak będzie wyglądał?

Zacznijmy od tego, że w rajdzie bedą brały załogi, które składają się z kierowcy i pilota. Uczestnicy będą rywalizowali na specjalnie przygotowanych i oczywiście zamkniętych odcinkach specjalnych. Jak to zazwyczaj w przypadku takich wydarzeń bywa, pomiędzy odcinkami, załogi mają za zadanie przemieszczać się drogami dojazdowymi – rzecz jasna, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Tak, to oznacza, że np. przemierzając swoim autem jakiś odcinek śląskich dróg, będziesz mógł spotkać „na trasie” rajdówkę z prawdziwego zdarzenia. Fakt, nie będzie ona jechała „pełnym ogniem„, jak na filmie, który możesz obejrzeć poniżej, ale jednak, będzie to samochód wyczynowy „z krwi i kości„. Kto wygrywa? To proste. Ta załoga, która pokona odcinki specjalne jak najszybciej.

Rajd Śląska 2023.

Grupa Pietrzak partnerem Rajdu Śląska 2024

Przedsiębiorstwo ze Śląska obchodzi swoje 30-lecie. Nie dziwi mnie w ogóle fakt nawiązania współpracy z Rajdem Śląska, który jest bardzo ważną motoryzacyjną imprezą. Partnerstwo pokazuje, że dla Grupy Pietrzak samochody są całym światem, co zresztą ukazuje bogata oferta nowych, jak i używanych egzemplarzy. Warto wspomnieć, że marka zaczynała swoją działalność jako autoryzowany partner Renault w Polsce. Dziś oprócz ten francuskiej marki, za pośrednictwem Grupy Pietrzak możemy kupić Maserati, Alpine, Pagani, Rimac czy Koenigsegg. To pokazuje, jak dużego rozwoju dokonało przedsiębiorstwo. Oczywiście, nie stałoby się to, gdyby nie grupa osób – fascynatów, którzy każdego dnia pracują dla tej firmy.

AGTZ Twin Tail – auto Grupy Pietrzak i ZAGATO.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że oprócz aut, w ofercie Grupy Pietrzak możemy znaleźć włoskie jachty RIVA. Jakby tego było mało, przedsiębiorstwo może pochwalić się najnowszym dzieckiem, jakim jest samochód AGTZ, który jest owocem współpracy pomiędzy La Squadra a Zagato.