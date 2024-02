Polacy stworzyli własne auto AGTZ Twin Tail! To nie Izera.

Nie jest to rządowy projekt więc… ma szanse odnieść duży sukces. mowa o AGTZ Twin Tail, który jest dziełem La Squadra i studia projektowego ZAGATO. Samochód zobaczymy już niebawem, bowiem jego premiera odbędzie się 21 lutego w Mediolanie.

AGTZ Twin Tail – dzieło Grupy Pietrzak i ZAGATO. Fot. z profilu La Squadra.

Grupa Pietrzak nie próżnuje. Nie tylko prowadzi świetne multibrandowe salony samochodowe marek premium. Ambicje przedsiębiorców są na tyle wysokie, że postanowiono… stworzyć własne auto! Mowa o samochodzie GT, który zobaczymy już niebawem w Mediolanie. Ciekawe, czy AGTZ Twin Tail odniesie sukces. Trzymam mocno kciukI! Cóż, Arrinera Hussarya GT jest projektem porzuconym. W kwestii Izery wiemy tyle, co nic. Dlatego tym bardziej wierzę w ambicje katowickiej Grupy Pietrzak, która współpracuje z szanowanym studiem projektowym ZAGATO.

Nowe polskie auto – AGTZ Twin Tail. Co o nim wiemy?

Tak naprawdę zarówno ZAGATO, jak i należąca do Grupy Pietrzak La Squadra “nabrali wody w usta”. O samochodzie wiemy tylko tyle, że jest hołdem dla zapomnianej ikony wyścigu 24h Le Mans. Będzie to auto kolekcjonerskie, przygotowane dla fanów ekskluzywnych i awangardowych modeli. Cóż, nie myślcie więc, że będzie to samochód produkowany na skalę masową. Tak czy inaczej, autorzy twierdzą, że ma on łączyć funkcjonalność ze spektakularną sylwetką.

Pozostaje nam czekać do 21.02 bieżącego roku. To właśnie wtedy, konkretnie o godzinie 20:00 (czas CET) w mediolańskim atelier Zagato poznamy nowość polskiego przedsiębiorstwa. Auto zostanie również zaprezentowane w formie online, a pośrednictwem strony oraz kanałów społecznościowych, takich jak oficjalny profil AGTZ Twin Tail na Facebooku. Warto przypomnieć, że Grupa Pietrzak jest właścicielem wielu niezwykłych samochodów i bierze często udział w świetnych “okołomotoryzacyjnych” akcji charytatywnych.