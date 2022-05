Jeśli ktoś zapyta, która impreza motoryzacyjna jest organizowana w Polsce z największym rozmachem, można śmiało powiedzieć: Positive Ways. Już trzeciego czerwca w Browarach Warszawskich startuje wyprawa, która ma pomóc w zebraniu pieniędzy dla potrzebujących. W tamtym roku osiągnięto 1,2 mln złotych. Jak będzie w tym roku?

Positive Ways startuje 3 czerwca w Browarach Warszawskich 31

A jak może być? Grubo! To pewne, bowiem już teraz możemy być pewni, że pojawią się takie marki jak Pagani, Bugatti, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren czy Ferrari. Oczywiście, nie jakieś tam „zwykłe” modele, ale zazwyczaj topowe, limitowanie i nietuzinkowe wersje. Wydarzenie startuje trzeciego czerwca. Na terenie Browarów Warszawskich pojawi się sto supersportowych samochodów. Już od godziny 14 będzie można brać udział w licytacjach czy konkursach. Warto, bowiem będzie można wygrać między innymi przejazd jednym z tych marzeń każdego fana motoryzacji. Co ciekawe, wpłacając dowolną kwotę na zrzutkę będzie można przejechać się takimi super samochodami jak Bugatti Chiron Sport, Ferrari SF90 lub Lamborghini Aventador SVJ.

Positive Ways startuje 3 czerwca w Browarach Warszawskich 32

Positive Ways 2022 – 3 czerwca, Browary Warszawskie

Wydarzenie rozpocznie się w restauracji Baila Show & Dining, gdzie podczas kolacji spotka się ponad dwustu uczestników. To tam odbędą się między innymi pierwsze licytacje. Następnie, czwartego czerwca sto samochodów wyruszy w kierunku Łodzi, aby wziąć udział w paradzie samochodów z okazji Łódzkiego Miejskiego Dnia dziecka. Kolejnym przystankiem będzie Wrocław, gdyż uczestnicy udadzą się na imprezę z okazji jedenastych urodzin Cherry Club. Oczywiście, będzie to okazja do kolejnych licytacji i, co oczywiste, całkowity dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

Positive Ways startuje 3 czerwca w Browarach Warszawskich 33

Piątego czerwca uczestnicy Positive Ways 2022 pojawią się na Silesia Ring (na którym nie tak dawno jeździłem podczas Porsche Driving Experience). Jak tor, to i szybka jazda. Dlatego tam będzie można sprawdzić osiągi samochodów.

Positive Ways startuje 3 czerwca w Browarach Warszawskich 34

Z toru Silesia Ring droga prowadzi do Katowic, a konkretnie do restauracji LaSquadra. Co będzie się tam działo? Możemy się tylko domyślać, że będzie grubo. Wydarzenie ma zakończyć się w Wiśle, gdzie będzie można zobaczyć pokaz akrobacji samolotowej w wykonaniu Łukasza Czapieli. Odbędzie się tam także koncert Libera i zespołu InoRos.

Co tu dużo pisać – będzie się działo. Warto zobaczyć relację z ubiegłego roku, którą przygotował między innymi popularny YouTuber – Budda, znany miłośnik motoryzacji. Jeśli więc jesteście fanami nietuzinkowych samochodów, a przy okazji chcecie pomóc, myślę, że należy udać się do Warszawy, Łodzi, Wrocławia lub Wisły. A najlepiej do wszystkich lokacji po kolei. Mam nadzieję, że się skusicie.