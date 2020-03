Rare, medium czy well done? Jak usmażyć stek perfekcyjny?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Steki wołowe to danie należące już do klasyki kuchni amerykańskiej. Wyjątkowa łatwość i krótki czas przygotowania potrawy z tego zdrowego mięsa sprawiły, że steki zyskały popularność niemal na całym świecie. A jak smakuje taki stek? Prawidłowo przyrządzony dosłownie rozpływa się w ustach. Sprawdź, jak usmażyć stek, by smakował idealnie.

Czym wyróżnia się wołowina od innych mięs?

Mięso wołowe jest znacznie ciemniejsze niż wieprzowe czy drobiowe. Ponadto należy do najbardziej wartościowych mięs pod względem odżywczym. Nie ma zbyt dużo tłuszczu, ale za to obfituje w dobrze przyswajalne białka. Wołowina jest również bogatym źródłem witamin z grupy B, fosforu, żelaza i cynku.

Do smażenia i grillowania najbardziej nadaje się rostbef, antrykot, łata oraz delikatna polędwica. Z mielonej łopatki można natomiast przygotować rewelacyjne hamburgery. Każdą z tych części można zarówno piec, jak i przyrządzić rewelacyjny stek. Jak smażyć mięso, by wyszło idealne? Wszystko zależy od waszej preferencji związanej ze stopniem wysmażenia.

Który stek krwisty, a który wysmażony?

Specjaliści wyróżniają aż pięć stopni wysmażenia steków, jednak najpopularniejsza jest skala trzystopniowa. Smażąc stek o grubości około 2cm, po 2 minuty z każdej strony uzyskamy stopień „rare”, czyli krwisty. Przy nacinaniu takiego kawałka będzie z niego wypływać sporo soku, ale za to mięso będzie bardzo miękkie i delikatne w smaku.

Stopień wysmażenia „medium” uzyskuje się poprzez dłuższe smażenie z każdej strony (do 5 minut). Średnio wysmażona wołowina charakteryzuje się delikatnie różowym kolorem w środku, przy czym wciąż zachowuje swoją jędrność.

Jak usmażyć stek „well done” (czyli dobrze wysmażone), gdzie przez całkowite ścięcie białka mięso uzyskuje kolor brunatny i robi się nieco twardsze? Aby zrobić taki stek, należy smażyć plaster wołowiny po 6–8 minut z każdej strony.

Jak usmażyć stek, który będzie idealny?

Zanim zaczniesz smażyć steki, najpierw należy je odpowiednio przygotować. Przede wszystkim nie wrzucaj ich na patelnię od razu po wyjęciu z lodówki. Steki powinny odleżeć przez około godzinę w temperaturze pokojowej, dzięki czemu później wysmażą się równomiernie, a nie jedynie przypalą z wierzchu.

Przed smażeniem steku można go jedynie naoliwić i położyć na rozgrzanej patelni. Dobrym rozwiązaniem jest również marynowanie mięsa i odstawienie go na kilka godzin, aby zdążyło przejść smakiem przypraw. Do marynaty możesz użyć posiekanego ząbka czosnku, przyprawy w płynie, 2 łyżek cukru, pół łyżeczki startego imbiru. Wszystkie składniki wymieszaj i rozprowadź po całym mięsie. Tak zamarynowane przez 2 godziny kawałki mięsa kładź na rozgrzanej patelni (lub ruszcie grilla) i obsmażaj z dwóch stron. Kiedy będą miały już odpowiedni dla ciebie stopień wysmażenia, owiń każdy kawałkiem folii aluminiowej i odczekaj do 5 minut przed podaniem. Dzięki temu soki znajdujące się wewnątrz mięsa przejdą przez tkanki, co nada im niepowtarzalnych smaku i aromatu.

Gotowy stek można zjeść jedynie z niewielką ilością masła czosnkowego i soli. Doskonale pasuje do niego też aromatyczny sos (np. sos czosnkowy WINIARY) lub sałatka. Z kolei grillowane warzywa to również świetne dodatki do wołowiny, gdyż delikatnie podkreślą nietuzinkowy smak mięsa. A jak je przyrządzić?

Pokrój w plastry lub grubsze kostki młodą cukinię, żółtą paprykę, bakłażan oraz czerwoną cebulę. Do miski wlej 4 łyżki oliwy i 3 łyżki octu balsamicznego. Dodaj gałązkę świeżego rozmarynu, pół łyżeczki cukru, rozgnieciony ząbek czosnku oraz odrobinę soli. Do powstałej marynaty wrzuć wszystkie warzywa, dobrze zamieszaj i odstaw na pół godziny. Jarzyny, by nie straciły swojej chrupkości, smaż krótko na patelni grillowej. Przygotowane w ten sposób warzywa oraz stek stworzą fantastyczny duet. Genialny zapach i smak rozpływającej się w ustach wołowiny sprawią, że każdy pokocha to proste do przyrządzenia danie.