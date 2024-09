Reklamy na YouTube będą lecieć, gdy zatrzymasz wideo

Reklamy na YouTube będą jeszcze bardziej irytujące! Gigant streamingowy oficjalnie wprowadził możliwość odtwarzania reklam, kiedy użytkownik zatrzyma oglądany przez siebie materiał.

Reklamy na YouTube będą lecieć, nawet jak nie oglądasz

YouTube reklamami stoi. Na przestrzeni lat gigant streamingowy sukcesywnie zwiększał ilość spotów reklamowych. Twórcy mogą ustalać, w jakim momencie ich materiału pojawiają się reklamy, ale sam serwis też może o tym decydować. Teraz jednak poziom „reklamowania” wchodzi na zupełnie inny szczebel.

Reklamy na YouTube będą lecieć, nawet jak zatrzymasz film

Serwis oficjalnie potwierdził, że wprowadza do obiegu YouTube Pause ads, czyli wyświetlanie spotów reklamowych, które wyświetlają się wtedy, gdy zatrzymamy wideo. Jeśli myślicie, że zastąpią one te standardowe, które włączają się podczas oglądania, to jesteście w ogromnym będzie.

Spotów reklamowych będzie po prostu więcej

Okazuje się, że wprowadzenie tego typu spotów reklamowych na YouTube podyktowane dobrym odbiorem wśród społeczności, na której taki typ reklam był testowany. Serwis nazywa te reklamy „niezakłócającymi”. Niestety, reklamy podczas zatrzymywania materiałów dołączą po prostu do spotów reklamowych, których nie da się pominąć.

Użytkownicy od dawna zgłaszają, że reklam na aplikacji YT na SmartTV jest zdecydowanie więcej.

Jak łatwo się domyślić w ten sposób YouTube chce „zmusić” większą liczbę użytkowników do zakupu YouTube Premium, które oczywiście jest wolne od reklam.

YouTube „zachęca” do zakupu subskrypcji Premium, wprowadzając więcej reklam.

Źródło: opr. wł./AndroidAuthority