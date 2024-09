Irytują Cię coraz dłuższe reklamy podczas oglądania filmów na popularnej platformie? Wiem, jak zdobyć YouTube Premium za darmo na 2 miesiące w bardzo prosty sposób – wystarczy, że pobierzesz popularną grę!

YouTube Premium za darmo na 2 miesiące? Pobierz grę!

Oglądanie ulubionych twórców w popularnym serwisie YouTube może być irytujące, a to ze względu na często wyświetlające się reklamy. Pojawił się niezwykle prosty sposób, aby pozbyć się ich na dwa miesiące i przy okazji przetestować możliwości YouTube Premium.

Twórcy gry World of Tanks Blitz przygotowali specjalną okazję – YouTube Premium na 2 miesiące za darmo! Co trzeba zrobić? Wystarczy, że w okresie od 6 do 30 września zalogujecie się do gry 7 dni z rzędu, a odblokujesz dostęp do płatnej usługi serwisu YouTube!

YouTube Premium za darmo na 2 miesiące? Tak je zdobędziesz! Fot. mat. prasowe

Dostęp do serwisu to niejedyna nagroda

YouTube Premium za darmo na 2 miesiące to nie wszystkie nagrody, jakie mogą odblokować gracze World of Tanks Blitz! Użytkownicy, którzy będą regularnie logować się do gry, otrzymają także unikatowe tło profilu, awatar, premie doświadczenia, kolekcję nagród i wiele więcej.

YouTube Premium na 2 miesiące za darmo? Tak je zdobędziesz! Fot. mat. wł.

Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników, którzy obecnie nie są subskrybentami żadnej z usług premium YouTube i dostępna jest dla osób mieszkających na terenie Ukrainy, Polski, Niemczech, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Tajlandii i Japonii.

Wystarczy, że pobierzesz Blitz, a otrzymasz YT Premium za darmo na 2-miesiące!

Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: opr. wł./info. prasowa