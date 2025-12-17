10 mln Suzuki Swift na drogach! Dlaczego jest tak popularny?

Japończycy mają powody do dumy. Suzuki Swift osiągnął już 10 mln sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Co sprawia, że kompaktowy hatchback od lat cieszy się ogromną popularnością?

Suzuki Swift świętuje ogromny sukces – 10 milionów sprzedanych aut na całym świecie! Co sprawia, że kompaktowy hatchback od lat cieszy się popularnością? Przyjrzyjmy się historii modelu, jego kluczowym zaletom i ciekawostkom, które wyróżniają Swift na rynku. Szczerze mówiąc – wcale mnie to nie dziwi. Wielokrotnie ten model trafiał do naszej redakcji. Mieliśmy okazję testować go zarówno w wersjach „klasycznych”, hybrydowych jak i sportowych. Z manualną skrzynią biegów oraz z automatem. Za każdym razem testy przebiegały bardzo pozytywnie – ciężko było zarzucić producentowi… cokolwiek, co można byłoby poprawić.

Cały świat kocha Swifta. Suzuki świętuje rekord sprzedaży!

Cofnijmy się do listopada 2004. To właśnie wtedy świat poznał dzisiejszą legendę miejskich hatchbacków. Ale jak to? Przecież ten model pojawił się w sprzedaży w 1986 roku. Tak, ale dopiero czwartą generację stworzono z myślą o europejskim kliencie. Zgadza się – wtedy wprowadzono w Japonii tak zwane globalne Suzuki i to właśnie od tego momentu producent liczy wspomnianą sprzedaż dziesięciu milionów sztuk. Wspomniana czwarta generacja jest pierwszą, którą marka uznała za model globalny. Przez te dwie dekady Swift był produkowany nie tylko w Japonii, ale również w Europie – na Węgrzech, w Indiach czy Chinach.

Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim Indiom, bowiem to tam trafiło aż 60% wszystkich sprzedanych samochodów. W Europie mówimy o 14%, Japonii 8%, natomiast w pozostałe miejsca na Globie odpowiadają za 18% sprzedaży, a ilość miejsce, gdzie oferowano model Swift jest imponująca. Mowa ponad 17 krajach!

Historia sprzedaży Suzuki Swift

2004 (listopad) premiera;

2008 (czerwiec) łączna sprzedaż Swiftów przekroczyła milion;

2011 (styczeń) 2 miliony Swiftów;

2013 (styczeń) 3-milionowy kompakt Suzuki;

2018 (luty) 6 milionów Swiftów; 2025 (lato) 10 milionów kompaktowych Suzuki na całym świecie.

Co sprawia, że Suzuki Swift jest tak chętnie wybierany na całym świecie?

Skłamałbym, gdybym nie zaczął od ceny. Nic dziwnego, że Swift sprzedaje się tak dobrze. Wystarczy spojrzeć na cennik samochodów Suzuki. Katalog otwiera wersja 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium, która kosztuje 69 900 zł. Co w tej cenie otrzymujemy? Przede wszystkim silnik 1.2 o mocy 83 KM oraz bezkluczykowy dostęp, elektryczne szyby, klimatyzację, adaptacyjny tempomat dostęp Apple CarPlay i Android auto oraz czujniki parkowania i kamerę cofania. Polacy najczęściej decydują się na odmianę Premium Plus z manualną skrzynią biegów. Jej cena to 76 900 zł. W ramach tej kwoty klient otrzymuje kilka dodatków, takich jak felgi aluminiowe, skórzaną kierownicę oraz regulację wysokości fotela.

Cena to jedno, ale warto również rozważyć inne pozytywne aspekty, jakie oferuje Swift. Możecie wierzyć lub nie, ale jest ich sporo! Przede wszystkim jakość wykonania. Tu nic nie stuka, nic nie puka – nawet na dużych nierównościach. Auto jest spasowane wręcz wzorowo! OK, ma sporo elementów „tanich”, takich jak twarde plastiki czy materiałowe fotele, jednak ostatecznie nie wpływa to na odczucia podczas użytkowania tego modelu. Do tego dochodzi silnik i skrzynia, które są bardzo dobre. Motor jest żwawy, chętnie wchodzi na obroty, co jest niezwykle ważne – szczególnie w „miejskiej dżungli”. Co ważne, przy okazji tego dynamicznego przyspieszania wcale nie ma dużego zapotrzebowania na paliwo. To się chwali!

Kolejna kwestia to design. Kokpit jest prosty ale wszystkie elementy są ustawione właściwie. Z zewnątrz – każda z generacji może się podobać. OK, są gusta i guściki, jednak nie spotkałem się chyba nigdy z negatywnym odbiorem Swifta przez osoby, które miały z nim styczność. Mamy więc auto dobre, solidnie wykonane i ładne. Nic więc dziwnego, że Suzuki świętuje sprzedaż dziesięciu milionów sztuk tego modelu na całym świecie. Co ciekawe, Swift potrafi „trzymać cenę” co jest równie ważne podczas zakupu nowego i dalszej odsprzedaży. Przykłady? Roczny Swift kosztuje około 70 – 75 tys zł w zależności od wersji, z kolei taki pięcioletni to wydatek na poziomie 45 – 50 tys zł – również w zależności od wariantu, który wybieramy.