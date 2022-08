Były mistrz KSW, Roberto Soldić podpisał kontrakt z organizacją ONE Championship. To koniec jego występów na europejskich ringach.

Chorwacki „Robocop”!

UFC to organizacja, która można nazwać „Ligą mistrzów” mieszanych sztuk walki. By zawalczyć w tym prestiżowym gronie trzeba prezentować ponad przeciętne umiejętności. „Robocop” był na bardzo dobrej drodze by do tego grona trafić. To co wyróżniało Chorwata, to jego olbrzymia siła ciosu. Jego kariera w KSW trwała 5 lat. W tym czasie wygrał 8 pojedynków, a pokonywał między innymi: Mańkowskiego, Chalidowa i Materlę. Chorwat był zmuszony zwakować dwa pasy mistrzowskie kategorii półśredniej oraz średniej.

Roberto Soldić nie dla UFC!

Dużo gorzkich słów na temat decyzji zawodnika „wylało” się, gdy ujawniono dla kogo zawalczy. Roberto podkreślał, że jego marzeniem jest liga mistrzów tego sportu (UFC), jednak jak widać wyszło inaczej i jego przyszłość związana jest z azjatycką organizacją. Powodem takiej decyzji może być bardziej opłacalny kontrakt ze strony ONE. Co za tym idzie? Lepsza gaża za walki oraz za potencjalne zwycięstwa. W UFC natomiast na dobrą „pensje” trzeba się napracować, tzn. stoczyć kilka zwycięskich ale i efektownych pojedynków, które przyciągną uwagę fanów. Lepsza sprzedaż PPV = lepsze wynagrodzenie. Istnieje również przypuszczenie, że Soldić chciał uniknąć organizacji, w której kontrole antydopingowe to codzienność, a potencjalna „wpadka” przekreślałaby go na wiele miesięcy. Jak myślicie co jest prawdziwym powodem?

