Ceny rosną dosłownie wszędzie. Podwyżki nie ominęły również egzaminu, dzięki któremu uzyskamy dokument pozwalający nam na prowadzenie samochodów.Jedno jest pewne. Jeśli chcesz wiedzieć ile kosztuje egzamin na prawo jazdy w 2023 roku mogę już na wstępie powiedzieć, że tanio nie będzie.

O cenie za egzamin prawo jazdy w 2023 oraz za sam kurs pisałem pod koniec ubiegłego roku. Wspominałem, że kwoty te zwalają z nóg. Co gorsze, rząd podał jedynie widełki, a stawki za egzaminy miały ustalić sejmiki wojewódzkie. Nie trudno się domyślić, że wybrano tą górną granicę. Poznaliśmy już kwoty, jakie należy wydać na egzamin.

Robisz prawo jazdy w 2023? Szykuj worek pieniędzy na egzamin

Ile kosztuje egzamin prawo jazdy w 2023 roku?

Niezależnie od województwa, w którym będziemy zdawali egzamin na prawo jazdy w bieżącym roku, cena będzie taka sama. Nie będzie więc sytuacji, gdzie np. komuś będzie opłacało się zdawać w innym województwie, gdyż kwota będzie o wiele niższa.

Robisz prawo jazdy w 2023? Szykuj worek pieniędzy na egzamin

Ile będzie kosztować egzamin w tym roku? Osoby, które będą chciały uzyskać dokument uprawniający prowadzenie motocyklami, samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, tramwajami oraz autobusami, które mogą przewozić do 17 osób zapłacą 200 złotych. W przypadku egzaminów takich jak: B+E, C1+E, C, C+E D, D+E, D1+E musimy liczyć się z kwotą na poziomie 250 złotych. Należy pamiętać jeszcze o dodatkowej opłacie za wizytę u lekarza, by uzyskać dokument związany z badaniami lekarskimi.

Sprawdź ile musisz mieć lat, by uzyskać poszczególne kategorie prawa jazdy.