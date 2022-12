Wszystko drożeje. Ale, że aż tak? Nie mam, niestety, dobrych wieści dla osób, które chcą zostać kierowcami. Krótko mówiąc: chcesz zrobić prawo jazdy w 2023? Szykuj spory worek pieniędzy, bo możliwość uzyskania dokumentu pozwalającego na kierowanie pojazdami będzie naprawdę sporo kosztować.

Już sama cena kursu prawa jazdy w 2022 to dla mnie kosmos. Wszystko zależy oczywiście od miasta i województwa, aczkolwiek cena oscyluje w granicach 1700 – 2400 złotych w przypadku kursu Kat B (na samochody osobowe do 3,5 t). Podobnie wypada kurs na motocykl, czyli na kategorię A. Coś mi się wydaje, że powoli możecie przygotować się na kolejne podwyżki. A już pewne jest to, że egzamin będzie droższy.

Chcesz zrobić prawo jazdy w 2023? Nie mam dobrych wieści

Egzamin prawo jazdy w 2023 – praktyczne informacje

Zacznijmy od tego, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmieniła cennik egzaminów na prawo jazdy. Dziś kursanci płacą 30 zł za teorię i 140 zł za praktykę. Od stycznia przyszłego roku zapłacimy 50 zł za teorię, natomiast za praktykę od 200 do 250 złotych – wszystko będzie zależało od kategorii. Ile konkretnie może kosztować egzamin praktyczny?

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T, tramwaj – 200 zł

B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E – 250 zł

Jak widać, jest to znacząca różnica, bowiem ze 170 zł wchodzimy na 250, a nawet 300 złotych! Dodajmy do tego, że przecież nie zdając egzaminu, musimy zapłacić ponownie. Zakładając więc, ze kurs na prawo jazdy kategorii B kosztuje 2000 zł, a egzamin 250 zł + 200 zł badania lekarskie, mamy 2500 zł za to, by uzyskać dokument uprawniający nas do jazdy samochodem. Pamiętajcie, że trzeba doliczyć jeszcze dojazdy do miejsca szkolenia. Jak widać, prawo jazdy w 2023 do najtańszych nie będzie należeć.

