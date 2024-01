Robot sprzątający Samsung z AI ma odmienić sprzątanie domu!

Sztuczna inteligencja jest wszędzie i ma ją nawet robot sprzątający Samsung! Tak, południowokoreański producent podczas tragów CES 2024 w Las Vegas zaprezentował urządzenie, które ma zrewolucjonizować zachowanie porządku w domu. Co dokładnie ma na myśli?

Robot sprzątający Samsung będzie pracował pod okiem sztucznej inteligencji

Dziś sztuczna inteligencja jest implementowana do coraz większej ilości urządzeń, a zwłaszcza tych smart. Samsung podczas targów CES 2024 w Las Vegas zaprezentował swój robot odkurzający na ten rok, który wspierany jest właśnie AI.

Mam wielką przyjemność przedstawić naszą innowacyjną linię odkurzaczy na 2024 rok, Bespoke Jet Bot Combo, która wykorzystuje nasze najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii AI, aby znacznie zwiększyć ich użyteczność. (…) Nowy robot tak jak wcześniej zapewnia wydajne sprzątanie, ale również wnosi doświadczenie klienta na nowy poziom dzięki innowacyjnym funkcjom. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu sprzątanie będzie dla naszych klientów po prostu wygodniejsze. – Moohyung Lee, EVP and Head of the Customer Experience Team of Digital Appliances Business w Samsung Electronics

Bespoke Jet Bot Combo z nowoczesnymi rozwiązaniami

Odkurzacz Samsung, a raczej robot sprzątająco-myjący Bespoke Jet Bot Combo został wzbogacony o sztuczną inteligencję, która skupi się na bardziej trafnym i efektywniejszym rozpoznawaniu obiektów stojących na drodze urządzenia. Rozwiązanie to jest kolejną, bardziej udoskonaloną wersją znaną z odkurzaczy Bespoke Jet Bot AI+. Czujnik 3D ma zadbać o to, aby rozpoznawanie obiektów było jeszcze bardziej precyzyjne.

Przeczytaj także: Samsung Jet Bot AI + VR50T95735W. Mercedes wśród robotów.

Odkurzacz Samsung z AI ma odmienić sprzątanie domu!

Najważniejszą funkcją, jaką posiada robot Samsung Bespoke Jet Bot Combo jest to, że AI, które znajdziemy na pokładzie, jest w stanie rozpoznawać konkretne przestrzenie i plamy, co ma przełożyć się na wydajniejsze sprzątanie. Robot określa i kategoryzuje mapy poszczególnych pomieszczeń i automatycznie sugeruje strefy, które ma omijać (np. taras, balkon czy wejście do domu). To nie wszystko, ponieważ w momencie, kiedy skanery wykryją plamę, robot wróci do stacji dokującej, gdzie podgrzeje nakładki mopa przy wykorzystaniu pary i gorącej wody, a następnie automatycznie wróci do obszaru, który trzeba wymyć. Nakładki obracają się z prędkością 170 obr./min, co jak zapewnia producent, jest skuteczne w walce z uporczywymi plamami.

Robot sprzątający Bespoke Jet Bot Combo z AI od Samsunga ma odmienić sprzątanie domu!

To jednak nie wszystko, ponieważ robot Samsung Bespoke Jet Bot Combo jest w stanie wykryć rodzaj powierzchni, dzięki czemu jest w stanie skuteczniej sprzątać dany obszar. AI rozpoznaje czy na podłodze znajduje się dywan, wykładzina czy jest to podłoże twarde i samoczynnie dobiera moc ssania, tak aby skutecznie pozbyć się kurzu nawet z najgrubszych dywanów. W momencie, gdy robot wjedzie na dywan, określa, czy konieczne jest odłączenie nakładek mopa w stacji dokującej czy wystarczy ich podniesienie. Wszystko to dzieje się bez ingerencji użytkownika i chroni dywan przed zmoczeniem.

Bespoke Jet Bot Combo dba o higienę, dlatego też po każdym procesie sprzątania stacja dokująca poddaje nakładki mopa 3-stopniowemu czyszczeniu, w którego skład wchodzi ich automatyczne mycie, czyszczenie za pomocą pary i suszenie gorącym powietrzem, co ma zapobiegać powstawaniu zarazków i nieprzyjemnych zapachów.

Model oferuje funkcję nagrzewania parowego oraz udoskonalony system oparty na sztucznej inteligencji.

Dostępność? Kiedy będzie można kupić urządzenie w Polsce?

Jak podaje Samsung, robot sprzątający jest jeszcze w fazie rozwoju, jednak producent informuje, że Bespoke Jet Bot Combo pojawi się w Polsce w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Źródło: opr. wł./info. prasowe