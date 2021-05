Rzeszów – Warszawa w dwie godziny? CPK sugeruje, że to możliwe

Ambitne plany mają przedstawiciele Centralnego Punktu Komunikacyjnego. Dziś poinformowano o wybraniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac przygotowawczych dla nowych linii kolejowych na odcinku Łętownia – Rzeszów. Co to oznacza? Mieszkańcy Podkarpacia dzięki temu mają dojechać szybciej do Stalowej Woli, Lublina i stolicy kraju. Czy to oznacza, że trasa Rzeszów – Warszawa w dwie godziny pociągiem będzie do osiągnięcia?

Cóż, na to pytanie odpowiemy dopiero za kilka lat, a konkretnie mowa o 2027 r., gdyż CPK zakłada, że wtedy odda odcinek do użytku. To wszystko fajnie brzmi, ale czy faktycznie tak będzie? Jak stare przysłowie mówi: pożyjemy, zobaczymy. Dziś trasa Rzeszów – Warszawa zajmuje ponad cztery godziny. Zakładając, że jedziemy zdecydowanie za drogim Pendolino, które pokonuje tą trasę okrężną drogą, przez Kraków. Mikołaj Wild, prezes spółki CPK sugeruje, że czas skrócić tą drogę, za sprawą budowy bezpośredniego połączenia z Warszawą. Najwyższa pora, gdyż dziś, tak naprawdę lepszym wyborem jest… podróż samolotem z Portu Lotniczego w Jasionce. Nie dość, że krócej, to jeszcze często… taniej.

CPK informuje o pierwszej inwestycji na Podkarpaciu. Rzeszów – Warszawa mamy pokonać w dwie godziny

Inwestycja obejmuje budowę 155 km nowych linii kolejowych. Z kolei 173 km mają być zmodernizowane. Jest to pierwsza inwestycja programu CPK dotycząca Podkarpacia. Nowa linia kolejowa Łętownia – Rzeszów, przygotowana w ramach tak zwanej szprychy numer sześć to odcinek 42 kilometrów torów. Mowa o nowej trasie, która ma połączyć Sanok, Rzeszów, Stalową Wolę, Ostrowiec Świętokrzyski, Radom z CPK i Warszawą. Nowa linia ma pomóc mieszkańcom Podkarpacia w szybszych podróżach do wspomnianego już Portu Lotniczego w Jasionce, a także do Stalowej Woli i Lublina.

Centralny Punkt Komunikacyjny inwestuje na Podkarpaciu

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe to przedniot zamówienia dla planowanej nowej linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów oraz nr 632 do Lotniska Rzeszów-Jasionka. Przedsiębiorstwo CPK za najkorzystniejszą ofertę uznało tą, którą przedstawiło konsorcjum firm BBF, Ingerop Polska oraz Safege S.A.S. Mowa o kwocie 9,73 mln zł netto. Dlaczego wybrano tą, a nie inną ofertę? Zdecydowała w 70-procentach cena oraz w 30-procentach doświadczenie personelu. Nie chcę udawać eksperta, ale chyba wolałbym, by doświadczenie było brane nieco bardziej pod uwagę.

Oczywiście, wspomniany STEŚ nie oznacza startu budowy. W ramach zamówienia, wykonawca ma dostarczyć prognozy ruchu, analizy ruchowo-eksploatacyjne, a także ma przygotować dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych.

Rzeszów – Warszawa w dwie godziny pociągiem?

Przyglądając się wiadomości prasowej otrzymanej od CPK możemy zauważyć, że pociąg na lini 58 Łętownia Rzeszów ma rozpędzać się do prędkości od 160 do 250 km/h. Z kolei w przypadku linii nr 632 do Lotniska w Jasionce mówimy o prędkości 120 km/h. Pozostając przy kwestiach technicznych, podjęto decyzję o zastosowaniu zasilania 25 kV AC lub 3 kV DC.

Prace mają ruszyć w 2023 roku, jednak odcinek, który połączy Łętownia z Rzeszowem zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 roku.