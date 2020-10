Samsung proponuje zwrot 600 zł za zakup pralki lub pralko-suszarki

Osoby, które planują zakup produktów z kategorii AGD, takich jak pralki bądź też pralko-suszarki mogą skorzystać z fajnej promocji. Samsung oferuje zwrot do sześciuset złotych na nasze konto.

Pralki i pralko-suszarki Samsung

Przedsiębiorstwo ma w swojej ofercie szereg różnych produktów AGD. Pośród nich znajdują się pralki oraz pralko-suszarki. Ciekawie wygląda linia QuickDrive, która wyposażona jest w specjalnej konstrukcji bęben pozwalający według producenta na skrócenie czasu prania nawet o połowę. Oczywiście, z zachowaniem stuprocentowej skuteczności. Jak to możliwe? Bęben oraz tylna płyta obracają się niezależnie od siebie. W praktyce oznacza to, że pranie porusza się zarówno w górę oraz dół, a także do tyłu i do przodu. Ma to wpływać na szybkość usuwania plam. Pralki Samsung posiadają również funkcję AddWash, która jak sama nazwa mówi pozwala na dodanie ubrań w trakcie pracy urządzenia. Oczywiście nie zawsze, bowiem temperatura wewnątrz bębna nie może przekroczyć pięćdziesięciu stopni Celsjusza.

Promocje na zakupy produktów AGD

Jeśli do piętnastego listopada bieżącego roku zakupimy pralkę lub pralko-suszarkę firmy Samsung, a następnie zarejestrujemy ją na stronie www.pralki.samsung.pl nie później niż do 21 dni od dokonania transakcji możemy liczyć na zwrot do sześciuset złotych na nasze konto.

Samsung oferuje także inne promocje. Przykładowo od pierwszego września możemy wyposażyć się w produkty kuchenne do zabudowy, na przykład piekarnik Dual Cook Flex, a także chociażby telewizory QLED. W takim przypadku możemy otrzymać zwrot na poziomie nawet tysiąca pięciuset złotych. Wszystkie informacje na temat oferowanych przez tego producenta promocji można znaleźć na stronie: www.kuchnia.samsung.pl