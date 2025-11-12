Samsung rozdaje telewizory. Drugi, 42-calowy masz za darmo!

Jeśli planujesz wymianę sprzętu kinowego w domu, masz świetną okazję na oszczędności rzędu kilku tysięcy złotych! Dlaczego? Samsung rozdaje telewizory za darmo. Kupując jeden z wybranych modeli, drugi, 42-calowy otrzymasz zupełnie za darmo.

Samsung rozdaje telewizory! Na zdjęciu model S95F.

Sprawa jest bardzo prosta. Chodzi o promocję „Smart Duet Samsung”, która startuje właśnie dziś, 12 listopada bieżącego roku i potrwa aż do końca tego roku. Jeśli kupisz duży TV z serii Neo QLED Mini LED, masz okazję by otrzymać 42-calowy OLED QE42S90FAEXXH. Brzmi dobrze? Jeszcze jak! Zobacz, jak wziąć udział w promocji, by zdobyć dwa telewizory „jednym zamachem”.

Samsung rozdaje telewizory. Możesz zdobyć 42-calowy OLED!

Jeśli planujesz zakup dużego telewizora, możesz zerknąć w kierunku promocji, jaką oferuje Samsung. Musisz się jednak spieszyć, ponieważ producent przeznaczył na to działanie tylko 270 sztuk. Co do samych urządzeń, chodzi o Neo QLED Mini LED 8K lub Neo QLED Mini LED 4K – to właśnie takie urządzenie powinieneś kupić, jeśli chcesz dostać w prezencie 42-calowy OLED, a konkretnie QE42S90FAEXXH. Jakie konkretnie modele są objęte promocją?

Model TV Nagroda QE65QN990FTXXH QE42S90FAEXXH QE75QN900FTXXH QE42S90FAEXXH QE75QN990FTXXH QE42S90FAEXXH QE85QN900FTXXH QE42S90FAEXXH QE85QN990FTXXH QE42S90FAEXXH QE98QN90FATXXH QE42S90FAEXXH QE115QN90FTXXH QE42S90FAEXXH QE100QN80FUXXH QE42S90FAEXXH QE85QN92FATXXH QE42S90FAEXXH QE98QN990FTXXH QE42S90FAEXXH

Samsung rozdaje telewizory! Na zdjęciu model S95F.

Jak zdobyć darmowy TV od Samsung?

Znasz już listę telewizorów, które są objęte promocją. Jeśli wybrałeś ten, który Cię interesuje, odwiedź Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Samsung Brand Stores, samsung.pl lub x-kom. Następnie umieść opinię o zakupionym modelu na stronie konkursowej, stronie sprzedawcy, bądź za pośrednictwem porównywarki cenowej. Warto wiedzieć o tym, że opinia musi posiadać minimum 200 znaków ze spacjami oraz ocenę w skali 1 – 5. Nie zapomnij o oznaczeniu: #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent i #PromocjaSmartDuetSamsung.

Samsung rozdaje telewizory! Na zdjęciu model S95F.

Kolejnym krokiem jest rejestracja na stronie promocji: https://www.samsung.com/pl/offer/tvs/smart-tv-duet/ z wykorzystaniem konta Samsung Account. Dołącz skan dowodu zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej i zdjęcie bądź zrzut ekranu, który potwierdza, że dodałeś opinię. Musisz również pokazać zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania oraz numer dowodu zakupu. Muszę również dodać, że decyduje kolejność zgłoszeń – przypominam, pula nagród wynosi tylko 270 sztuk.

Przy okazji zobacz jakie telewizory kupowali Polacy w 2025.