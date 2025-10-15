TV Samsung wymiatają! Te modele Polacy pokochali w 2025

Polacy kochają nowoczesne technologie, szczególnie te, które realnie ułatwiają życie. A skoro coraz więcej czasu spędzamy w domu, nic dziwnego, że rośnie popularność dużych, inteligentnych telewizorów. W 2025 roku prym wiodą TV Samsung, a konkretnie modele Neo QLED 4K, Mini LED i QLED, które oferują wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego sprzętu: żywe kolory, głęboki kontrast, szybki system i sztuczną inteligencję, która faktycznie działa.

Jeśli nie chcecie wiercić dziury w ścianie, TV Samsung The Frame QE55LS03D może stać na smukłych nóżkach.

To właśnie te telewizory najczęściej trafiają do polskich salonów, stając się centralnym punktem domowej rozrywki.

Polacy wiedzą, co dobre

W rankingu najchętniej kupowanych modeli znalazły się też między innymi:

UE55U8092, QE55QN77F, QE65QN85F, QE65QN77F, QE55Q7F4, QE75QN77F, QE43Q7F4 i QE50Q7F4.

I tak jak wcześniej wspominaliśmy nie zabrakło też miejsca dla dwóch OLED-ów – QE55S90F i QE55S85F, które chwalone są za głęboką czerń, rewelacyjny kontrast i perfekcyjne odwzorowanie barw. To modele, które świetnie sprawdzają się zarówno do filmów, jak i gier – bo w końcu kto nie lubi wieczoru z Netflixem albo rundki w ulubioną grę?

Polacy coraz częściej stawiają na jakość. Widać to nie tylko po sprzedaży, ale też po tym, jak chętnie wybieramy większe przekątne.

Zieta Ilustrowany. Obrazy, deformowana blacha i TV Samsung The Frame

32 cale odchodzą do historii

Jeszcze kilka lat temu 32-calowy telewizor był standardem w większości domów. Mały, zgrabny, mieścił się wszędzie. Dziś to już raczej relikt przeszłości – ich udział w sprzedaży spadł do zaledwie 4%.

Za to ekrany 65–75 cali przeżywają prawdziwy boom – stanowią aż 29% rynku! Do tego coraz śmielej kupujemy modele 80-calowe i większe, które jeszcze w 2018 roku miały jedynie 0,4% udziału. Teraz? Około 6%.

Trend jest jasny – im większy ekran, tym lepiej. Chcemy, żeby domowe seanse przypominały prawdziwe kino. Bo po co iść do multipleksu, skoro w salonie można mieć to samo (a nawet lepiej)?

TV Samsung QE55QN92C z matrycą QLED.

Neo QLED QN77F – technologia, która widzi więcej

Jednym z najgorętszych hitów tego roku jest Samsung Neo QLED 4K Mini LED QN77F, dostępny w wersjach 55”, 65” i 75”. Jego sercem jest Procesor AI N4 Gen2, który analizuje i poprawia obraz w czasie rzeczywistym.

Nie trzeba nic ustawiać ręcznie – telewizor sam dobierze kontrast, jasność i ostrość w zależności od treści i oświetlenia w pokoju. Oglądasz film akcji w dzień? Super – wszystko będzie ostre i wyraźne. Maraton serialowy wieczorem przy lampce wina? Obraz sam się dopasuje, żeby nie raził w oczy.

Do tego dochodzi Skalowanie AI 4K – aż 20 sieci neuronowych przetwarza materiał, by nawet starsze nagrania wyglądały jak w prawdziwym 4K. A tryb Neo Quantum HDR dba o realistyczne odwzorowanie kolorów – od głębokiej czerni po oślepiające światło. Efekt? Obraz, od którego trudno się oderwać.

Obraz wyświetlany przez TV Samsung The Frame QE55LS03D jest po prostu świetny.

Potwierdzona jakość – TV Samsung to nie tylko marketing

Samsung nie rzuca słów na wiatr. Nowe modele zdobyły certyfikat „Real Quantum Dot Display” przyznany przez TUV Rheinland, który potwierdza, że kolory na ekranie są dokładnie takie, jak powinny być – bez przesady i sztucznego nasycenia.

Dodatkowo organizacja SGS potwierdziła, że zastosowane kropki kwantowe są wolne od kadmu, co oznacza, że Samsung dba nie tylko o jakość, ale też o środowisko. To niby drobiazg, ale dla coraz większej grupy użytkowników – bardzo istotny.

TV Samsung – oprogramowanie.

Nowy Tizen, nowy wygląd, nowy komfort

Rok 2025 to też nowa odsłona systemu Tizen z interfejsem One UI. Zmieniony wygląd menu, bardziej przejrzyste ikony i intuicyjna nawigacja sprawiają, że korzystanie z telewizora to czysta przyjemność.

Nie trzeba już przekopywać się przez dziesiątki zakładek, żeby znaleźć aplikację albo zmienić źródło sygnału. Wszystko jest tam, gdzie się tego spodziewasz. A dzięki Samsung Knox, systemowi znanemu z ochrony smartfonów, całość jest bezpieczna i odporna na zewnętrzne zagrożenia.

Na deser – 7 lat wsparcia aktualizacji. W świecie elektroniki to naprawdę coś. Kupujesz telewizor raz, a przez długi czas możesz być spokojna, że wszystko działa tak, jak należy.

TV Samsung – System operacyjny Tizen jest prosty w obsłudze.

SmartTV, które myśli za Ciebie

Warto też wspomnieć, że nowoczesne telewizory Samsung coraz lepiej dogadują się z resztą inteligentnego domu. Z poziomu aplikacji SmartThings można sterować oświetleniem, klimatyzacją czy sprzętem AGD – wszystko z jednego miejsca, prosto z kanapy.

To rozwiązanie, które przydaje się na co dzień – bo kto nie lubi, gdy technologia naprawdę ułatwia życie?

TV Samsung jako centrum domowej rozrywki

Nowe modele to już nie tylko urządzenie do oglądania filmów. To centrum rozrywki, które łączy streaming, gry, muzykę i funkcje smart home. Dzięki błyskawicznemu systemowi Tizen i sztucznej inteligencji, telewizor rozpoznaje nasze preferencje i podpowiada, co obejrzeć dalej.

W efekcie to trochę jak Netflix, ale z funkcją myślenia – podsuwa treści, które naprawdę mogą się spodobać. A wszystko działa płynnie, bez przycinek i czekania na załadowanie.

Polacy stawiają na jakość – i coraz większe ekrany

Podsumowując – rok 2025 należy do dużych, inteligentnych telewizorów Samsung. Polacy coraz rzadziej wybierają małe modele, a coraz chętniej inwestują w sprzęt, który potrafi zrobić więcej: dostosować obraz, oszczędzać energię i po prostu zachwycać jakością.

Neo QLED, QLED i OLED to dziś synonimy kina w domu. I wygląda na to, że trend ten zostanie z nami na długo. Bo skoro można mieć w salonie obraz jak w kinie , to po co szukać dalej?

