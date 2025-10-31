Do polskich sklepów właśnie wjechał The Premiere 5 – najnowszy projektor Samsung, który chce przejąć rolę domowego centrum rozrywki. Już na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest zwykły projektor, a sprzęt, który łączy w sobie kilka światów: kino domowe, narzędzie do pracy, interaktywny ekran i urządzenie, które bez problemu wpisze się w nowoczesny styl życia. Dzięki ultrakrótkiemu rzutowi może stać niemal przy samej ścianie, a i tak wyświetlić obraz nawet do 100 cali.

Brzmi jak gadżet do wszystkiego? Trochę tak – i dokładnie taki jest jego cel. To urządzenie skierowane zarówno do rodzin, które lubią wspólne wieczory filmowe czy granie, jak i do osób, które na co dzień prezentują projekty, pracują w podróży albo po prostu chcą mieć większą elastyczność w tym, jak korzystają z multimediów. Samsung postawił na mieszankę wygody, inteligentnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, żeby The Premiere 5 faktycznie wyróżniał się na tle tradycyjnych projektorów

Samsung The Premiere 5.

Obraz który wciąga – dosłownie

Jednym z najważniejszych punktów tego modelu jest jakość obrazu. The Premiere 5 wykorzystuje technologię potrójnego lasera, dzięki czemu może wyświetlać żywe i realistyczne barwy. Producent chwali się szeroką gamą kolorów odpowiadającą 154% DCI-P3. W praktyce oznacza to, że filmy, gry i dowolne treści wyglądają bardziej naturalnie, a różnice między kolorami są wyraźniejsze.

Ultrakrótki rzut pozwala ustawić projektor bardzo blisko ściany – dosłownie na długość ręki – a mimo to osiągnąć przekątną do 100 cali. To ważne szczególnie w mieszkaniach, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota. Nie trzeba też specjalnego ekranu – wystarczy zwykła, gładka ściana.

Dopełnieniem obrazu jest funkcja Vision Booster. Projektor sam analizuje poziom światła w pokoju i dopasowuje jasność, kontrast oraz kolor tak, aby treść była dobrze widoczna w każdych warunkach. Niezależnie od tego, czy oglądasz film wieczorem, czy w słoneczne popołudnie, obraz ma pozostać czytelny i ostry.

Ekran na dotyk? Czemu nie!

Jedną z największych nowości w The Premiere 5 jest możliwość interakcji z obrazem. Projektor nie służy więc tylko do oglądania – można go używać jak dużego, dotykowego ekranu. Wystarczy podłączyć podstawkę dotykową dołączoną do zestawu, a następnie dotknąć powierzchni, na którą wyświetlany jest obraz. Może to być ściana, blat biurka, stół czy nawet sufit.

Technologia działa dzięki kamerze na podczerwień i laserowi, które wykrywają ruch palca. Co to daje? Można wybierać aplikacje, przewijać treści, a nawet wchodzić w interakcję z grami – na przykład przesuwać elementy puzzli czy korzystać z aplikacji edukacyjnych. Obsługa może odbywać się jednocześnie w kilku punktach, bo projektor reaguje na wiele dotyków.

To rozwiązanie zmienia sposób korzystania z projektora i sprawia, że urządzenie staje się narzędziem nie tylko do rozrywki, ale także do pracy, tworzenia prezentacji, nauki czy zabaw z dziećmi.

Projektor Samsung The Premiere 5.

Mądry sprzęt do mądrego domu

The Premiere 5 jest w pełni przygotowany do działania w inteligentnym ekosystemie. Ma wbudowany hub SmartThings, który pozwala łączyć i kontrolować domowe urządzenia – np. oświetlenie, pralkę czy sprzęty AGD. Na ekranie projektora mogą pojawiać się powiadomienia, takie jak informacja o kończącym się praniu.

Dodatkowo sprzęt współpracuje z Apple AirPlay 2. Oznacza to, że na projektor można łatwo „przerzucić” obraz z iPhone’a, iPada czy MacBooka. Nie trzeba więc kabli ani dodatkowych akcesoriów – wystarczy jedno kliknięcie. To wygodne rozwiązanie dla osób, które często korzystają z multimediów mobilnych.

Ciekawym dodatkiem jest Tryb Ambient. Gdy projektor nie jest używany do oglądania filmów, można zamienić ścianę w dekorację i wyświetlić na niej np. rodzinne zdjęcia, sztuczne pejzaże czy delikatne grafiki dopasowane do wnętrza. Zamiast pustej przestrzeni masz elegancki, spersonalizowany element wystroju.

Projektor Samsung The Premiere 5.

Gracze też mają tu swoje miejsce

Samsung nie zapomniał o osobach, które uwielbiają gry. The Premiere 5 oferuje Automatyczny Tryb Gry AI – projektor analizuje, jakiego rodzaju tytuł uruchamiasz, i dopasowuje ustawienia pod konkretne potrzeby. Inne parametry będą najlepsze dla dynamicznych strzelanek, inne dla spokojniejszych symulatorów. Jest też Panel Gracza, który pozwala zmieniać proporcje obrazu na ultraszerokie 21:9 lub nawet 32:9. Dzięki temu pole widzenia w grach znacząco się zwiększa, a rozgrywka staje się bardziej immersyjna. To opcja szczególnie kusząca dla osób grających na PC lub konsolach, które wspierają takie formaty

Dźwięk, który robi klimat

Obraz to jedno, ale Samsung zadbał też o brzmienie. The Premiere 5 obsługuje Dolby Atmos, OTS Lite i Q-Symphony, dzięki którym dźwięk jest dynamiczny i przestrzenny, otaczając widza z różnych stron. To sprawia, że oglądanie filmów faktycznie przypomina seans w sali kinowej.

Jest tu też Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro. To funkcja, która wykrywa ludzką mowę i podbija dialogi tak, aby były bardziej wyraźne – nawet jeśli w tle dzieje się dużo albo w domu jest głośno. Przydaje się szczególnie podczas wieczornych seansów, kiedy nie chcesz podgłaśniać całości.

Minimalizm, mobilność i ekologia

Projektor ma kompaktowy, minimalistyczny design. Można go łatwo przenosić między pomieszczeniami i dostosować do tego, co akurat robisz – od pracy przy biurku po weekendowe oglądanie filmów w salonie.

Dodatkowym udogodnieniem jest pilot SolarCell, który ładuje się światłem – słonecznym lub lampami w domu. To oszczędne i wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba już wymieniać baterii.

Projektor Samsung The Premiere 5.

Automatyczne ustawienia na start

The Premiere 5 dba też o wygodę w codziennym użytkowaniu. Po ustawieniu automatycznie koryguje zniekształcenia obrazu i dopasowuje go tak, aby wyglądał jak idealny prostokąt. Można też zmienić położenie ekranu bez przesuwania samego projektora, korzystając z funkcji „Skaluj i przesuwaj”. Urządzenie samoostrzające obraz uruchamia się od razu po włączeniu i w kilka sekund zapewnia ostry, gotowy do użycia kadr.

Podsumowanie: czy Samsung The Premiere 5 jest warty zainteresowania?

Po tym wszystkim trudno nie dojść do wniosku, że Samsung The Premiere 5 to sprzęt, który nie próbuje być „kolejnym projektorem”. On wjeżdża do domu jak gość, który od razu robi wrażenie: wygląda dobrze, działa intuicyjnie i wprowadza do salonu trochę filmowej magii — nawet jeśli ten salon ma 15 m i stolik z Ikei.

Czy Samsung The Premiere 5 jest sprzętem tanim? Nie. Czy jest sprzętem zbędnym? Też nie. To ten typ gadżetu, który szybko przestaje być „dodatkiem”, a zaczyna być centralnym punktem domowej rozrywki. Taki mały upgrade życia, który czuć na co dzień — i w filmowy wieczór, i przy zwykłej muzyce z YouTube’a.

Jeśli więc marzy Ci się kino w domu, które nie zajmuje pół pokoju, i lubisz technologie, które po prostu robią robotę, Samsung The Premiere 5 zdecydowanie zasługuje na Twoją uwagę. A może nawet już mentalnie szukasz miejsca, gdzie go postawić?

P.S. sprawdź które telewizory Samsung kochają Polacy.