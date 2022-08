Nawet jeśli wasza wiara w ludzkość jest wysoka, to jednak zabezpieczenie prywatnych wiadomości, zdjęć, dokumentów czy filmów jest bardzo ważne, zwłaszcza, że większość z nich może znajdować się na smartfonie, który może ulec uszkodzeniu. Dlatego też Samsung postanowił wprowadzić do swoich smartfonów „tryb naprawy”.

Samsung stawia na prywatność użytkowników i wprowadza „tryb naprawy”

Smartfony są urządzeniami, na których trzymamy obecnie większość prywatnych plików. Zdjęcia, filmy, dokumenty – smartfony stały się naszym mobilnym bankiem informacji i wspomnień. Niekiedy urządzenia te ulegają uszkodzeniu i należy wysłać je do serwisu. W związku z tym „tryb naprawy” trafi do smartfonów południowokoreańskiego producenta.

Samsung postanowił zadbać o prywatność użytkowników, którzy z jakiegoś powodu muszą wysłać swój smartfon do serwisu. „Tryb naprawy” ukrywa dane użytkowników przed serwisantem, przez co my, jako klient, możemy być pewni, że nie trafią one w niepowołane ręce. Ciekawość to przecież rzecz ludzka i kusi ona nawet serwisantom.

Serwisant będzie miał ograniczony dostęp do smartfona, jednak bez problemu naprawi usterkę

„Tryb naprawy”, który zostanie wprowadzony do telefonów marki Samsung, ograniczy dostęp do prywatnych plików użytkowników, jednak nie przeszkodzi serwisantom w zdiagnozowaniu i usunięciu problemu. Funkcja ta trafiła na tę chwilę do Samsunga Galaxy S21 i dostępna jest jedynie w Korei Południowej. Oczywiście producent planuje rozszerzyć jej dostępność i w niedalekiej przyszłości trafi ona zapewne do innych krajów.

Samsung tym trybem zabezpieczy twoje dane, gdy smartfon będzie w serwisie

Informacja prasowa instruuje, że włączenie funkcji „trybu naprawy” odbywa się po przejściu do sekcji „Obsługa baterii i urządzenia”, która znajduje się w ustawieniach. Po jej włączeniu smartfon uruchomi się ponownie we wcześniej wspomnianym trybie, a wszelkie prywatne pliki, takie jak dane, zdjęcia, dokumenty i wiadomości zostaną ukryte przed serwisantem. Nowy tryb da osobie naprawiającej dostęp jedynie do domyślnych aplikacji.

Producent nie zdradził, do jakich innych modeli trafi to rozwiązanie i kiedy pojawi się ono w innych regionach.

Źródło: The Verge