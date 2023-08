Niektórzy lubią gotować, inni unikają tej czynności jak ognia. Co kto lubi. Jeśli jednak masz w kuchni dwie lewe ręce, a chciałbyś czasem popisać się czymś fajnym, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Samsung wprowadza rewolucję. OK, nie będziesz od razu masterchefem, ale nowość koreańskiej firmy z pewnością ułatwi przyrządzanie ciekawych potraw.

Dlaczego ludzie lubią wszelakiego rodzaju Lidlomixy czy Thermomixy? Bo te urządzenia prowadzą za rączkę przez cały proces przyrządzania jakiegoś dania. Tu nawet nie chodzi o to, że ten garnek ma wagę i potrafi miksować warzywa (oczywiście, funkcji takich urządzeń jest o wiele więcej). Bardziej chodzi o rozbudowaną bazę przepisów. Łatwych przepisów, z którymi poradzi sobie nawet amator. I właśnie w tym przypadku Samsung wprowadza rewolucję. Poznajcie Samsung Food. Narzędzie, które zrobi z Was szefa kuchni.

Samsung wprowadza rewolucję kuchenną. Komputer podpowie Ci co ugotować na obiad

Powiem jedno. Raczej nie uda Ci się przez całe życie spróbować wszystkich przepisów, jakie są dostępne na platformie Samsung Food. Jest ich ponad 160 tysięcy. Mało tego, będzie można je modyfikować, łączyć, a także tworzyć plany żywieniowe. Obecnie platforma jest dostępna w ośmiu językach. Niestety, nie znalazł się na tej liście nasz polski. Miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni.

Co ciekawego możemy powiedzieć o platformie Samsung Food? Przede wszystkim to, że oprogramowanie podpowie jakie produkty będą potrzebne do przygotowania danej potrawy. Mało tego, w niektórych przypadkach zamówi za nas niektóre z nich! Oczywiście, jest też część “społecznościowa”. Będziemy mogli tworzyć przepisy oraz obserwować innych kucharzy z całego świata. Rzecz jasna, aplikacja połączy się z urządzeniami marki Samsung, jeśli takowe posiadamy w domu. Przykładowo, włączy piekarnik, aby był on już wcześniej gotowy do pracy.