Samsung wyciąga wtyczkę dla Galaxy S10. To koniec!

Samsung Galaxy S10 to seria koreańskiego producenta, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jak to bywa w cyklu życia smartfonów, kiedyś trzeba powiedzieć dość. To oznacza, że Samsung kończy ze wsparciem dla tego modelu.

Galaxy S10 idzie w odstawkę

Wszystkie smartfony, nawet modele flagowe, które swego czasu były wizytową producenta, ulegają przedawnieniu. Dlatego też nie powinno dziwić nikogo, że producent prędzej czy później wyciąga przysłowiową wtyczkę i kończy ze wsparciem dla modeli. Zwłaszcza jeśli producent co chwila wydaje nowy model.

Samsung wyciąga wtyczkę dla Serii S10. To koniec! Fot. Menworld

Tak właśnie jest w przypadku popularnej serii Galaxy S10. Rodzina tego modelu była dość spora, ponieważ na rynek wypuszczono standardowy model S10, mniejszy S10e, oraz S10 5G, a także Galaxy S10+. Jeśli masz więc któryś z tych modeli, nie otrzymasz już aktualizacji systemu.

Samsung kończy z popularną serią

Jak poinformował południowokoreański producent, seria Galaxy S10 oficjalnie zostaje pozbawiona wsparcia technicznego. To oznacza, że cała seria nie otrzyma już aktualizacji systemu Android. Najaktualniejszą wersją oprogramowania będzie więc Android 12 z nakładką One UI 4.0.

Seria S10 cieszyła się dużym zainteresowaniem. Fot. MenWorld

Smartfony trafiły na rynek w 2019 roku i cieszyły się sporą popularnością. Warto również dodać, że wraz z serią S10 Samsung kończy również wsparcie techniczne dla modeli Galaxy A50 i A30.

Źródło: Sammy Fans